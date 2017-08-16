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HürriyetSeyahatBurada her şey doğa için!
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Seyahat

Burada her şey doğa için!

İsveç’te yaşama dair umutları söndürmeyen, her şeyin en iyisinin amaçlandığı bir proje; Steadsans in the Woods. Sürdürülebilir bir tarım çiftliği ve inziva mekânı olması amaçlanan bölgede, 14 kulübe ve ‘çiftlikten sofraya’ temalı bir restoran tasarısı düşünülüyor. İşte geleceğe sevgiyle selam çakan o çalışma…

Hürriyet Haber
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Her şeyin doğa için yapıldığı bir yer düşünün… Daha iyi yemek yediğiniz, daha iyi yaşadığınız, dahası doğayla en iyi iletişime geçtiğiniz bir yer. İşte bu saydığımız şeyleri yapabiliyorsunuz “Stedsans in the Woods ’da.

Burada her şey doğa için

Projenin mimarlarından olan Mette Helbaek ve Flemming Hansen, bu iş için, sürdürülebilir mimari konusunda uzman Lendager Group’la iş birliği yaptıklarını ifade ediyor.

Burada her şey doğa için

Göteborg, Malmö ve Kopenhag‘ın ortasında konumlandırılmış çiftlik, 800 metrekarelik bir alana inşaa edilmiş.Projenin merkezi olan mekan, “üçüncü alan” denilen ve birbiriyle kesişen iki üçgen cam prizmadan oluşuyor.

Düşler adası: Cunda
Düşler adası: Cunda

Çiftikte restoran ve kısmen dışarı açık bir mutfak bulunuyor. İnsanlar, hemen yanında konakladıkları gölden tutulmuş balıkları; içinde bulundukları çiftlikten veya ormandan gelen yiyecekleri burada tüketebiliyor.

Burada her şey doğa için

Çiftliğin tamamı arazide var olan malzemelerden oluşuyor. Malzeme olarak, terk edilmiş seralardan kalma cam parçaları, ağaç parçaları, taş ve toprak kullanılıyor.

Çölün ortasındaki yeşil duvarÇölün ortasındaki yeşil duvar

Bunun yanısıra, bölgedeki eski ahırlarda geri dönüşüme tabi.

Burada her şey doğa için

Ayrıca mekân, 21 Temmuz 2017 itibariyle rezervasyon almaya başlamış. Meraklılarına duyurulur…

Burada her şey doğa için

Fotoğraflar: N'olmuş?, Lendager, StedsansWoods

Kaynak: Hürriyet Haber

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