Burada her şey doğa için!

Her şeyin doğa için yapıldığı bir yer düşünün… Daha iyi yemek yediğiniz, daha iyi yaşadığınız, dahası doğayla en iyi iletişime geçtiğiniz bir yer. İşte bu saydığımız şeyleri yapabiliyorsunuz “Stedsans in the Woods ’da.

Projenin mimarlarından olan Mette Helbaek ve Flemming Hansen, bu iş için, sürdürülebilir mimari konusunda uzman Lendager Group’la iş birliği yaptıklarını ifade ediyor.

Göteborg, Malmö ve Kopenhag‘ın ortasında konumlandırılmış çiftlik, 800 metrekarelik bir alana inşaa edilmiş.Projenin merkezi olan mekan, “üçüncü alan” denilen ve birbiriyle kesişen iki üçgen cam prizmadan oluşuyor.

Çiftikte restoran ve kısmen dışarı açık bir mutfak bulunuyor. İnsanlar, hemen yanında konakladıkları gölden tutulmuş balıkları; içinde bulundukları çiftlikten veya ormandan gelen yiyecekleri burada tüketebiliyor.

Çiftliğin tamamı arazide var olan malzemelerden oluşuyor. Malzeme olarak, terk edilmiş seralardan kalma cam parçaları, ağaç parçaları, taş ve toprak kullanılıyor.

Bunun yanısıra, bölgedeki eski ahırlarda geri dönüşüme tabi.

Ayrıca mekân, 21 Temmuz 2017 itibariyle rezervasyon almaya başlamış. Meraklılarına duyurulur…

Fotoğraflar: N'olmuş?, Lendager, StedsansWoods