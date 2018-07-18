Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün’de bulundu
Bilim insanlarına göre dünyanın en eski ekmek tarifi 14 bin yıllık. Yeni bulgular, Ürdün’de yapılan arkeolojik kazılardan elde edildi. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye’ye ve 9 bin yıl öncesine dayandığına inanılıyordu. Ancak Ürdün’ün kuzeydoğusundaki Siyah Çöldeki arkeolojik kazılarda bulunan kalıntılar, ekmek tarifinin 5 bin yıl daha eski olduğunu gösterdi.
BBC Türkçe’nin haberine göre bilim insanları, her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfetti ve her bir binada yanmış ekmek kırıntıları bulundu. Araştırmalarda, mikroskopla incelenen ekmek kırıntılarında taşlama, eleme ve yoğurulma belirtilerine rastlandı.
Keşfin önemi
Ekmek kalıntılarını bulan Kopenhag Üniversitesi’nden Dr. Amaia Arranz-Otaegui, arkeolojik alandaki bu keşfin onlar için de şaşırtıcı olduğunu söylüyor:
“Ekmek, şimdiki ve geçmişteki yemek kültürümüz arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bizi, tarih öncesi atalarımıza bağlıyor.”
Araştırmacılar, ekmeğin herkesin bir araya geldiği kutlamalarda veya ziyafetlerde yapıldığını düşünüyor.
Çiftçiliği başlatan adımının da ekmek üretimi için ekilen tahıllar olabileceği tahmin ediliyor.
University College London’dan Prof. Dorian Fuller, bu keşfin önemini şöyle anlatıyor:
“Bu ekmeğin önemi, farklı malzemelere sahip yiyeceklerin yapımı için ek çaba sarf edildiğini gösteriyor olmasıdır. Dolayısıyla bir tarifin uygulandığını gösteriyor ve ekmeğin özel etkinliklerde özel bir rol oynadığına işaret ediyor. Bu da, insanların neden daha sonra buğday, arpa ekmiş olabileceklerini açıklıyor. Çünkü buğday ve arpanın yiyecek yapımında zaten ayrı bir yeri vardı.”
O dönemki ekmeğin tarifi
14 bin yıl öncesine ait ekmek tarifi ise şöyle:
- Yaban buğdayı ve yaban arpasından un yap
- Suda yetişen yabani bitkilerin köklerini hamur haline gelene kadar hasırotu veya tokmakla ez
- Hamur veya bulamaç yapmak için suyla karıştır
- Ateş çevresinde sıcak taş ocağı üstünde pişir
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