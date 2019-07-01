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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı
Seyahat
DHA
01.07.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında bu akşamdan itibaren başlayan feribot seferleri için tören düzenlendi. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak seferler, ihracat açısından da büyük önem taşıyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracak olan feribot, Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacak.

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Türkiye'nin turizm ve ticareti için önemli bir adım atıldı. Çeşme-Atina Lavrion feribot seferleri, bugün başladı. Arabalı feribot seferleri için Çeşme Limanı'nda düzenlenen törene, Dışişleri Bakanlığı Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir merkezli bir firmanın üstendiği Atina-Çeşme arabalı feribot taşımacılığının, ülke turizmi açısından önemli olduğunu söyleyen Barış Kalkavan, "Çok önemli bir proje, çok önemli bir hat. Bu hat Anadolu'yu Avrupa'ya bağlıyor. Türkiye'nin batıya açılmasını sağlıyor" dedi.

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı



Proje için uzun bir süredir uğraş verildiğini aktaran Kalkavan, "Uzun zamandır uğraşılan bir projeydi. Her iki taraf da bunu arzu ediyordu. Güzel bir başlangıç olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

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"ÇEŞME SINIR KAPISI HALİNE GELİYOR"

Seferleri yapacak olan firmanın yetkilisi Bülent İpek de, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini, bu projenin her iki ülke için çok önemli olduğunu dile getirdi. İpek, "Her iki ülkenin diplomatik, sosyal ilişkilerine ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacak bir proje. Çok uzun yıllardır her iki ülke bu projenin gerçekleşmesi için çok çaba sarf etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel gayretleri ile şüphesiz ki Yunanistan tarafının da gösterdiği teveccühle nihayete erdi. Bir ilk gerçekleşti. İki ana kara birbirine bağlanıyor. Böylelikle Avrupa Birliği'ne (AB) direk bağlanan bir sınır kapısı haline geliyor Çeşme. Bu bakımdan artık Türk yolcularımız, bisikletleri, motosikletleri veya otomobilleri ile bizim gemimize binerek 7 saat gibi kısa bir sürede Atina'ya geçip, oradan da tüm Avrupa'ya gidebilecekler" dedi.

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı



"ÜRÜNLER AVRUPA'YA KOLAY BİR ŞEKİLDE ULAŞACAK"

Avrupa'nın artık çok yakın olduğunu belirten İpek, şunları söyledi: "Bu hat Çeşme ve İzmir turizmine katkı sağlayacak. Çünkü binlerce Yunan, gerek tarihsel köklerini ziyaret etmek bakımından, gerekse din turizmi amacıyla Türkiye'ye gelmeyi çok arzu ediyorlar. Bu hat turizme olduğu kadar ihracata da büyük katkı sağlayacak. Çünkü özellikle Batı Anadolu'da yükleme yapan TIR'lar, 1400 kilometre yol alarak ancak Yunanistan üzerinden aktarmalarını sağlıyorlardı. Bu vesile ile transit süreleri sadece 1.5 güne düşmüş olacak. Böylelikle artık ülkemizin en kıymetli ihracat ürünleri başta yaş sebze ve meyve olmak üzere balık ve buna benzer tüm ürünler çok kolay bir şekilde Avrupa'ya ulaşmış olacak"

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Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan İzmirli Hasan ve Halime Zeytin çifti de böyle bir geminin sefere başlamasının kendilerini mutlu ettiğini, çünkü daha önce 3 günde ancak geldikleri Türkiye'ye şimdi 2 günde ulaşacaklarını söyledi.

Çeşme ile Atina arasında feribot seferleri başladı



GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

192 metre uzunluğundaki feribot seferleri her gün karşılıklı olarak yapılacak. Gemi, her akşam saat 22.00'de Çeşme'den hareket edecek, sabah saatlerinde Lavrion'da olacak. 361 yolcu kapasiteli gemide, 250 yatak bulunuyor. İçinde restoran, bar, solaryum, çocuk oyun salonları da olan gemi, 500 otomobil, 90 TIR alıyor.

BİLET ÜCRETİ

Geminin bilet fiyatları ise 55 Euro'dan başlıyor.

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