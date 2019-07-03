'Temmuz'da mutlaka gidilmesi gereken yerler! Hepsi Türkiye'de, üstelik hem sessiz sakin hem de çok ucuz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İnternet sitemizde yazan beş gezgin yazarımıza ‘Temmuz ayında nereye gitmeli, neler yapmalı?’ diye sorduk. Beşinden de oldukça güzel, eğlenceli ve bütçeyi pek sarsmayacak öneriler geldi. Üstelik dördü yurt içinde... İşte temmuzda mutlaka gitmeniz gereken beş yer...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 28
BAHAR GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar Sakin ve güzel: Gökçeada Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 28
Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 28
Antik Yunan’a kadar uzanan tarihiyle, Homeros'un İlyada destanında Deniz Tanrısı Poseidon'un adası olarak anlatılmış Gökçeada… Bu huzurun merkezine Saros’daki Kabatepe feribotuyla geçiliyor. Hafta sonu veya özel bir günde gittiyseniz feribotta inanılmaz bir kuyruk oluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 28
Adada tarihi köylerin yanında denize girebileceğiniz çok güzel plajlar da var. Kendinizi ada sahillerinden Ege'nin masmavi sularına atmak istediğinizde Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz. Aynı zamanda adanın en güzel plajları arasında sayılan Aydıncık Plajı hemen yanında bulunan çamur banyosuyla biliniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 28
Sörfe merakınız varsa, Kefaloz'da rüzgar sörfü eğitimi alarak kendinizi burada rüzgara teslim etme şansınız da var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 28
OĞULCAN TATAR / Instagram: @ogulcantatar Davetkar Bozcaada’yla tanışma vakti Renkli dar sokakları, berrak plajları, mutlu sokak hayvanları ve gastronomisiyle kendine aşık eden Bozcaada adeta bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 28
Bozcaada’da neler yapmalı? Hiçbir tesisin bulunmadığı, insanın doğayla baş başa kalıp gün batımını izlediği bu doğa harikası yerde mutlaka bir akşam geçirmelisiniz. Gün batımına dalga seslerinin eşlik ettiği, Bozcaada gezginlerinin kamp sandalyelerine oturup ada merkezinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle keyfine keyif kattığı bu ortam gerçekten muhteşem.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 28
Bozcaada’nın serin denizine girmeseniz bile bu berrak sulara mutlaka gitmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 28
Ayazma plajı başta olmak üzere Akvaryum koyu, Habbale, Sulubahçe ve benzeri birçok plajı bulunan adada çoğu zaman rüzgar estiği için esen rüzgarın tipine göre (Lodos ya da Poyraz) plajınızı seçebilirsiniz,
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 28
Böylelikle rüzgardan pek de etkilenmeden deniz keyfinizi yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 28
FATMA EBRU AYKUT ÖZTÜRK / Instagram: @renklirotalar Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü Artık yaz tam olarak başladı. Türkiye’nin sahilleri mükemmel ama özellikle bir nokta var ki, buraya Türkiye’nin Maldivler’i deniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 28
Salda Gölü, çok farklı bir deneyim sunuyor çünkü burası dünyada mars özelliği gösteren iki yerden biri... Akdeniz’de göller bölgesi içinde, Burdur’un yeşilova ilçesine 4 km uzaklıkta ormanlarla çevrili muhteşem bir doğanın ortasında yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 28
Özellikle suyun temizliği, turkuaz rengi ve kumun beyaz rengi ile Türkiye’nin Maldivleri benzetmesini fazlasıyla hak ediyor. Mutlaka bu gözlerinizi kamaştıran masmavi sularda yüzmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 28
Bilim insanlarınca göl suyunun birçok cilt hastalığına özellikle de sivilcelere iyi geldiği ispatlanmış. Tam da bu sebeple gölün dibinden kova kova evlerine kil taşıyan insanlar görürseniz şaşırmayın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 28
Siz de göl kenarında oluşmuş kil havuzlarına kendinizi atın mutlaka çamurlara bulanın. Özellikle hafta sonu yöre halkı da serinlemek için Salda Gölü’nün plajlarına akın ettiğinden gezinizi hafta içine getirirseniz çok daha keyifli geçecektir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 28
NURGÜL BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay Akdeniz’in portakal kokulu güzeli Çıralı Bir tarafı efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafı hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri Çıralı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 28
Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanıp organik bir kahvaltıyla güne başlamak, küçük beyaz çakıl taşlarıyla kaplı kumsalında denizin ve güneşin keyfini sürmek, hamağınızda uzanıp cırcır böcekleri eşliğinde yıldızları izlemek ve derdi tasayı geride bırakmak istiyorsanız eşsiz güzelliği ile Çıralı’yı mutlaka görmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 28
Çıralı’ya nasıl gidilir? Çıralı Antalya merkeze 84 km Kemer ilçesine ise 40 km uzaklıkta. Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı kavşağında inebilirsiniz. Buradan Çıralı dolmuşlarını kullanarak Çıralı'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Antalya havaalanından Antalya otogarına otobüsle ya da tramvayla ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 28
Çıralı’da nerede kalınır? Beş yıldızlı her şey dahil otellerin kalabalığından uzak yemyeşil bahçelerin arasında sadece kuş sesleriyle uyanmanın ayrıcalığını yaşamaya hazırlanın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 28
Çıralı’da öyle büyük oteller yok. Bölgenin muhteşem doğasının içerisinde çok sayıda bungalov, butik otel ve pansiyon var. Ayrıca çadır ve kamping hizmetleri de mevcut. Geceliği iki kişi 100 TL’ye bir pansiyonda da kalabilirsiniz, 350 TL’ye bir bungalovda da.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 28
Gezilecek yerler Çıralı'da tüm şezlonglar ve otopark ücretsiz. Çıralı’da tekne ile Ceneviz koyuna doğru bir yolculuğa çıkabilir, merkezine yarım saat uzaklıktaki sessizliği, sakinliği ve dinginliği ile Akdeniz’in bir diğer güzeli Adrasan’ı görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 28
Çıralı tatilinin olmazsa olmazı ise Yanartaş. Yürüyerek yaklaşık yarım saatte Yanartaş Mesire Alanı’na ulaşılıyor. Buradan da 30-40 dakikalık bir yürüyüşle tepeye çıkılıyor. Yürüyüş biraz yorucu ancak karşınıza çıkan büyüleyici manzara buna fazlasıyla değer. Aracınız varsa Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ni gezip tarihi kalıntılar arasındaki berrak denizinde yüzebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 28
ECEM HEPÇİÇEKLİ / Instagram: @ecemhep Sıcacık deniziyle Akdeniz'in gözdesi: İztuzu Plajı ve Dalyan Her yıl, temmuz-ağustos aylarında "Gitmezsem aklımda kalır" dediğim yerlerin başında İztuzu Plajı ve Dalyan geliyor. Kaya mezarları manzarasına karşı kahvaltı etmek, İztuzu'nun sıcacık ve tertemiz suyunda yüzmek, caretta carettaların yaşam alanında olmanın verdiği o tatlı his ve tatilin sonunda tüm bu ambiyansın üzerimizde bıraktığı huzur; bu rotayı hemen hayata geçirmek için oldukça yeterli!
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 28
Dalyan, Muğla ilinin Ortaca ilçesinde yer alan, turistik bir belde. Kuzeydeki Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz'e açılmasını sağlayan kanalın tam üstünde Dalyan deltası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 28
İztuzu Plajı ise deltanın Akdeniz'e tam açıldığı noktada, bir tarafı sazlık, bir tarafı incecik kum olan, müthiş bir doğal alan. Hedef İztuzu olunca, konaklanabilecek en güzel yer Dalyan oluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 28
Yemyeşil dağ yolundan geçerek ulaşabileceğiniz masmavi bir deniz, kumsal ve Dalyan yöresinin hiç kesilmeyen tatlı esintisi; yani bir yaz tatilinden beklenebilecek neredeyse her şey burada.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
28 / 28
Hem bozulmamış bir doğal alan olarak dünyaca tanınan hem de nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvası olan İztuzu, kalabalıktan dolup taştığı dönemlerde bile huzurlu havasını korumayı başarıyor. Buraya gelen herkes, ambiyansı bozmamaya özen gösteriyormuş gibi geliyor bana. Caretta carettaların dünyada yaşayabildiği son noktalardan biri olan İztuzu Plajı'nda, pek çok şey onlara göre planlanmış durumda. Doğal yaşama saygılı bir anlayış benimsenmiş durumda olduğundan, dev bir plaj organizasyonu yerine daha mütevazı bir tesis turistlere hizmet veriyor.