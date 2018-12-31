Bir yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kütüphane
Çin'in Tianjin şehrinde, Binhai bölgesinde geçen yıl yeni bir halk kütüphanesi açılmıştı.
Kütüphanenin son bir yılda 2.8 milyon ziyaretçi ağırladığı bildirildi.
Kitap tutkunları kadar turistleri de kendisine çeken kütüphane, yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor.
Açıldığı gün 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan kütüphane, mimarisiyle de ödüller aldı.
Kütüphanede 200 binden fazla kitap olduğu tahmin ediliyor.
Fotoğraflar:DepoPhotos
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