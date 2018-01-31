Balıkesir'in doğal güzellikleri

Bin pınarlı İda Dağı: Kazdağı Milli Parkı

Mitolojide “bin pınarlı ida” diye nitelendirilen ve Antik çağlarda İda Dağı olarak bilinen Kaz Dağı, Biga Yarımadasının en yüksek dağı konumunda. Kaynakları ve bunların vadilerde oluşturduğu şelaleler ile doğaseverler için eşsiz güzellikte bir yer. Başta Kazdağı Göknarı olarak tanınan endemik ağaç türü olmak üzere, zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli park, memeliler, kuşlar ve sürüngenler açısından da çeşitlilik gösteriyor. Türkiye’nin endemik türü olan 40 adet ve endemik olmayan ancak ülkemizde yalnızca Kazdağı’nda yetişen 15 adet bitki taksonu biliniyor.

Kazdağı Milli Parkı, ülkemizin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Edremit Körfezi’nin kıyısında yer alıyor. Milli Park’ın güneyinde yer alan Güre Kaplıcaları ülkemizin önemli termal merkezlerinden. Milli Park’ın çevresinde tarihi yerleşim bölgeleri ile Troya savaşlarından önce kurulmuş 3 önemli antik kent bulunmakta. Kazdağları Milli Parkı içerisinde 2 adet günü birlik kullanım alanı bulunuyor. Hasanboğuldu günü birlik kulanım alanında doğa harikası şelaleleri görme ve piknik yapabilme imkanı bulunuyor. Pınarbaşı günü birlik kullanım alanı da ağaçlar arasında piknik yapılabilecek muhteşem güzellikte bir alan.

Yörük ve Türkmen kültürünün yemeklerini de bulabileceğiniz bölgede aynı zamanda zeytinyağı ağırlıklı bir yemek kültürü var. Yemek çeşitleri bakımından yöre zengin ve hamur işleri oldukça yaygın. Milli Parkı ve çevresini gezerken belki bir düğüne denk gelir ve geleneksel düğün yemeği keşkeğin tadına bakma fırsatı bulabilirsiniz. Peynir tatlısı olarak adlandırılan höşmerimi tatmalı, zeytin-zeytinyağı ve zeytin kolonyası mutlaka almalısınız. Milli Parkta çadır kurabileceğiniz gibi, Milli Parkın çevresinde bulunan köylerdeki aile pansiyonlarında kalabilirsiniz. Hem böylece yörenin kültürünü tanır ve geleneksel sabah kahvaltısını denersiniz. Yok ben çok yoruldum bir kaplıca oteline gideyim derseniz her bütçeye uygun termal oteller de alanın hemen yakınında mevcut. Milli Parkımıza ait flora örnekleri, poster ve broşür gibi yayınların yanı sıra tanıtım videosunu izleyeceğiniz Zeytinli Ziyaretçi Merkezine de uğrayabilirsiniz.

Ulaşım

Girişler Zeytinli ya da Avcılar (Kışla) giriş kontrol noktalarından yapılıyor. Kara yolu ile Ankara-Edremit arası 650 kilometre, İstanbul-Edremit arası 435 kilometre, İzmir-Edremit arası 225 kilometre mesafede. Edremit’de bulunan ve Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşının adını taşıyan Kocaseyit Havaalanına yurtiçinden ve yurtdışından her gün tarifeli uçak seferleri de bulunuyor. Kazdağı Milli Parkı için daha detaylı bilgiye http://bolge2.ormansu.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

Kuşcenneti Milli Parkı

Uludağ ile Biga Yarımadası arasında uzanan bir çöküntü içinde yer alan milli parkı, Manyas Kuş Gölü ve Uluabat Gölü ile bu göllerin çevresinde yer alan bereketli ovalar oluşturmakta ve yüksek dağ ve yaylalar bu alanı sınırlamakta. Kuş Gölü’nün suyu, kollaidal kil ihtiva ettiği için devamlı bulanık. Mevsimlere göre su seviyesi değişiyor. Ayrıca Kuş Gölü bol gıdalı bir göl ve tamamen devletin tasarrufu altında.

Kuş Cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve Kuş Gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme sahip. Kuş Cenneti Milli Parkı, gerek kıtalararası coğrafi konumu, gerekse vejetasyonu etkileyen ritmik su hareketlerinin sağladığı avantajlar sayesinde, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal servetlerimizden. Milli Park bilim, eğitim ve kültür hayatımıza sürekli katkıda bulunacak eşi bulunmaz bir laboratuvar, büyük bir kütüphane ve tabiatın yaratıcı gücünü ustalıkla sergileyen dinamik bir tablodur. Milli Park’ta ziyaretçi tanıtım merkezi içerisinde kuş tahnitlerinin müzesi, kuş gözlem kulesi hizmet vermekte ve alana yerleştirilen toplam 5 adet kamera ile kaşıkçıdan balıkçıllara, çeltikçiden karabataklara, saz bülbüllerinden pelikanlara, kuğulardan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve göç sırasında uğrayan kuş türleri canlı olarak izlenebiliyor. Bununla birlikte ziyaretçi merkezinden size verilen dürbünlerle milli parktaki gözlem kulesinden kuşlar rahatlıkla izlenmekte. Alan özellikle Tepeli pelikanların insan eliyle yapılan yuvalara ilk defa yerleştiği ve üreme sayılarının en iyi olduğu yerlerden birisi. Milli Parkta, çadırlı kamp ve günübirlik kamp alanları bulunmuyor. Fakat Milli Park tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi gibi faaliyetler için eşsiz güzellikleri barındırmakta.

Bunula birlikte ülkemizin en kapsamlı araştırması yapılan tek PERS yerleşim yeri olan Daskyleion antik kenti de bu bölgede bulunuyor. Kuş gölünün hemen kıyısındaki Hisartepe’nin üzerinde yer alan kalıntılar için 1952 yılında başlayan kazılar günümüzde de halen devam etmekte. Yılın belli günlerinde ziyaretçilere açık olan Daskyleion antik kenti tarih meraklıları için oldukça ilgi uyandırıcı. Bölge gerek ekonomik gerekse kültürel sebeplerden dolayı çok sayıda göç aldığından çok çeşitli ve zengin bir yemek kültürüne sahip. Bölge özellikle değişik çorba, farklı hamur işleri ve balıklarıyla ünlü. Bölge halkının büyük çoğunluğu balıkçılıkla geçindiğinden gölden avladıkları balıkları Ortadoğu ülkelerine satmakta ve gelir elde etmekte. Bu balıklardan biri olan Gümüş Havuz Balığı (yöredeki adı İsrail sazanı) ticari önem taşımasının yanında lezzeti ile de dikkat çekmekte. Park içinde konaklama ve yiyecek hizmeti mevcut değil. Milli Parka 1 kilometre uzaklıktaki Kuş Cenneti köyünde pansiyon mevcut. Ayrıca 18 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesindeki otellerde konaklama yapılabilir.

Ulaşım

Kuş Cenneti Milli Parkı Bandırma’ya 19 kilometre, Balıkesir’e 85 kilometre, Bursa’ya 100 kilometre mesafede. Çanakkale-Bursa karayolu ile Bandırma ilçesini geçtikten sonra Karacabey ayrımından 6 kilometre sonra ulaşılabilir. Balıkesir-Bandırma karayolu 85. kilometre’sindedir. Kuş Cenneti Milli Parkı için daha detaylı bilgiye www.milliparklar.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

Ayvalık Adaları tabiat parkı



Balıkesir İli, Ayvalık ilçesi, Ege Denizi kıyı bölgesinin kuzeyinde yer alan emsalsiz bir doğa harikası. Bozulmamış doğası ve tarihi yapılarıyla Kuzey Ege’nin en değerli bölgesi. İrili ufaklı 19 adadan oluşmakta. Adaların çevrelediği körfezin oluşturduğu görsel peyzaj ile tarihi kilise ve manastırları, geleneksel mimarinin oluşturduğu eski kent dokuları ve geleneksel yaşam biçimini oluşturan taş evleriyle birinci derece doğal sit alanıdır. Deniz canlıları ve tabii çeşitlilik kadar doğal, kültürel ve arkeolojik değerler de burayı eşsiz kılmakta.

Ayvalık adaları tabiat parkı trekking aktivitesi için oldukça ideal. Tabiat yürüyüşleri, yaban hayatı gözlemi, fotosafari, tekne turları ve su sporları gibi faaliyetler için de mükemmel bir yer. Bundan başka adaların çokluğu dalış sporu için elverişli bir ortam sağlıyor. Adaların çevresinde her dereceden bröveli dalgıçların dalabileceği derinlikte yerler var; fakat açık sular sadece profesyonel dalıcılar için uygun. Ayvalık yöresinde bulunmakta olan Deli Memet, Ezherbey Taşı ve Kerbela denen derin deniz dibi kayalıkları üstünde dünyanın hiç bir yerinde rastlanmayan güzellikte kırmızı yelpaze mercanları bulunmakta. Yörede en popüler dalış bölgeleri Meline Adası, İncirli Ada, Kız Adası, Güne Adası, Kara Ada ve Batık Sığlığı. Şimdiye kadar Ayvalık'ta dalmadıysanız, bir hafta sonunuzu ayırıp bahsettiğimiz taşlara inmenizi öneririz.

Cunda Adası; Ayvalık’ın gözbebeği, renkli kültürü, sarımsak taşı tarihi evleri, tarihi dokusunu oluşturan Taksiyarhis, Agios Yannis ve Panaya Kiliseleri, incecik kumlu mavi bayraklı cennet plajları, sahil boyu Ege’nin en leziz tatlarını sunan restoranları, doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle cennetten bir köşe. Kuzey Ege’de görülmesi gereken, en güzel tatil beldelerinden biri olan Cunda, hem doğal ve tarihi güzellikleri, hem de zengin mutfak kültürü, deniz ve güneş turizmiyle Ege’nin incilerinden bir tanesi.

Şeytan Sofrası; Yüksek kayalık tepelerin üzerinde eski bir lav birikintisidir. Tepenin yuvarlak bir sofrayı andırdığı söylenebilir. Dört bir yanı görebilen konumu var. Öyle bir seyir terasıdır ki, yirmiden fazla ada ve adacığı, doğallığını koruyan koyları, tertemiz denizi panoramik olarak seyretme şansınız bulunuyor. Hele ki akşamüstü giderseniz, harika bir günbatımı seyredebilirsiniz. Günün batışı sırasında denizden müthiş bir ambians oluşmakta.

Tarihi kültürün izlerini yemeklerinde de bulabileceğiniz Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda aynı zamanda denizsel ürün ağırlıklı bir yemek kültürü var. Girit ve Midilli mutfak kültürünün etkisinin görüldüğü Ayvalık restoranlarında, zeytinyağıyla hazırlanmış mezelerin, taze kalamarın, ahtapotun ve birçok deniz ürününün tadına mutlaka bakmalısınız. Ayvalık’ta ve Cunda da çok sayıda otel, butik otel, motel, çadır kamp ve pansiyonlar bulunuyor. Pansiyonlar Rum evlerinden kalma yapıların işletilmesiyle ortaya çıkmış son derece temiz ve şık yerler.

Ulaşım

Yurtiçinden Ayvalık'a ulaşım genellikle karayolu ile sağlanıyor. Hemen hemen tüm büyükşehirlerden direkt seferler de var. Havayolunu tercih edenler uçakla Edremit'te bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan (45 kilometre) ulaşırlar. Ayvalık'a İzmir Mavi Treni ile Balıkesir'e kadar gelip daha sonra TCDD'nin ayarladığı aktarma otobüsleri ile gidilebilir. İstanbul'dan ulaşımda ise İstanbul-Bandırma arasındaki hızlı feribot farklı bir seçenek olarak sunulabilir.

Sarımsaklı Tabiat Parkı



Ege Denizi kıyı bölgesinin kuzeyinde yer alıyor. Sarımsaklı Tabiat Parkı’nda kızılçam mevcut. Ayrıca Saha 1. Derecede Doğal Sit Alanı içerisinde kalmakta. Tabiat parkı, 12 adet bungalov, 1 adet kır kahvesi, 1 adet büfe ve 1 adet bekçi kulübesi bulunan küçük bir alan. Sessiz, sakin stresten uzak doğa ile baş başa ailenizle birlikte gelip kalabileceğiniz dinlenmek için ideal bir yer. Sarımsaklı yıllardır değerini kaybetmeyen, güzel kumu ve denizi ile her kesimden insanın beğenebileceği bir sahil. Özellikle tabiat yürüyüşü, deniz sahili, sarımsaklı plajları eşsiz manzarası ve suyun berraklığı ve su sporlarının zenginliğiyle tatilinizi muhteşem kılacaktır. Akşamüzeri şekilde gün batımını izlemenin keyfini de çıkarabilirsiniz. Küçük bir büfesi olan Kır kahvesinde meşrubat çeşitleri muhteşem Ayvalık tostu ve çeşitli hamur ürünleri bulunmakta. Sarımsaklı çarşısına 500 metre mesafede. Sarımsaklı Tabiat Parkında kalabileceğiniz 12 adet bungalov var. Denize yakın ailenizle sessiz sakin kafa dinleyebileceğiniz, şehrin yoğun stresinden kurtulacağınız son derece temiz ve şık bir yer.

Değirmenboğazı Tabiat Parkı





Ailenizle birlikte hoşça vakit geçirip piknik yapmak istiyorsanız Değirmenboğazı Tabiat Parkına buyrun…. Ya da İstanbul –İzmir yolu üzerinde yolculuk yapıyorsanız gerçekten çok güzel bir mola noktası buldunuz. Alandaki kır kahvesinde ya da kır lokantasında bir şeyler yedikten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık burada yapabileceğiniz belli başlı aktiviteler. Yürüyüş yaparken artan enerjinizi fark ettikçe buraya daha sık gelmenizi isteyeceğinizden emin olabilirsiniz. Çocuk parkı, basketbol sahası gibi alternatifler de bulunmaktadır. Yediden yetmişe herkesin tercihi olan bu alan bentlerle oluşturulan gölet manzaraları ile fotoğrafçıların da ilgisini çekmekte. Alanımızda kır lokantası ve kır kahvesi bulunmakta. Izgara çeşitlerini ve kahvaltısını öneririm. Peynir tatlısı olarak adlandırılan höşmerimi yemeden ve Balıkesir kolonyası almadan dönmeyin.

Ulaşım

Alanımız Balıkesir şehir merkezinin bitişiğinde yer aldığından konaklama sorunu bulunmamakta. Kara yolu ile Balıkesir- Bursa arası 1400 kilometre, Balıkesir-İzmir arası 180 kilometre’dir.

Darıdere Parkı

Darıdere Tabiat Parkı ülkemizin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan güzel Edremit Körfezi’nde yer alıyor. Şehrin stresinden kaçmak kendinizi tabiatın kollarına bırakmak istiyorsanız Darıdere Tabiat Parkına gitmelisiniz. Kampçılık, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık burada yapabileceğiniz belli başlı aktivitelerden. Yürüyüş yaparken oksijen terapisi almış gibi olacaksınız. Doğaseverlerin tercihi olan bu alan eşsiz manzaraları ile fotoğrafçıları da cezbetmekte. Darıderenin çevresinde antik ören yerleri ve yakın çevrede 3 önemli antik kent bulunmakta. Bunlar Troya savaşlarından önce kurulmuş Edremit’e 6 kilometre uzaklıkta Adramyttion, dağın güneyinde Kaletaşı tepesinin üstünde kurulu Antandros ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Assos kentleridir.

Yörük ve Türkmen kültürünün yemeklerini de bulabileceğiniz bölgemizde aynı zamanda zeytinyağı ağırlıklı bir yemek kültürü var. Tabiat Parkına çadır kurabileceğiniz ya da karavanınızla gelebileceğiniz gibi otel konforunda orman evlerimizde de konaklayabilirsiniz. Ayrıca parkın çevresindeki köylerde aile pansiyonlarında kalabilirsiniz. Hem böylece yörenin kültürünü tanır ve geleneksel sabah kahvaltısını denersiniz. Kaplıca oteline gideyim derseniz her bütçeye uygun termal oteller de alanımızın hemen yakınında mevcut.

Ulaşım

Kara yolu ile Ankara-Edremit arası 650 kilometre, İstanbul-Edremit arası 435 kilometre, İzmir-Edremit arası 225 kilometre mesafededir. Edremit’e geldikten sonra Narlı Köyü’ne gidiyoruz. Oradan 13 kilometre orman yolunu takip edip Darıdere’ye varıyoruz. Edremit’de bulunan ve Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşının adını taşıyan Kocaseyit Havaalanına yurtiçinden ve yurtdışından her gün tarifeli uçak seferleri de bulunmakta.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı