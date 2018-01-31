Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

İlk gecemiz

Levi’ye adim atar atmaz kullandığımız Aurora uygulamasından bir uyarı mesaj geldi, yüksek bir solar aktivite beklentisi vardı ve gece bulutsuz ama gerçekten çok ama çok soğuktu (-30 derece). Yani şartlar kuzey ışıkları için çok elverişliydi. Hemen dışarı çıkmamıza rağmen hiç bir şey göremedik ama görmüş olsak bile fotoğraf bile çekemeyecektik. Bu hem bizim ilk gecemiz oluşundan hem de hazırlıksız yakalanmamızdan kaynaklandı. Ellerimizi eldivenlerimizden çıkarır çıkarmaz parmaklarımız donuyor, telefonlarımızın ve fotoğraf makinemizin şarjı saniyeler içerisinde tükeniyordu. Tıpış tıpış evimize geri yürüdük.

Bu arada daha önce en düşük -20 derece sıcaklıkta (Ankara’da) bulunmuş biri olarak sunu söyleyebilirim ki, daha önce böyle bir soğuk yaşamadım. Nefes alıp verirken bile sanki burnunuzdan içeri donmuş bir hava giriyor gibiydi. Rüzgar olsaydı katlanılmaz olabilirdi ama kuru ve sakin Levi havasında uygun şekilde giyindiğimiz için bu soğuğu biz çok sevdik.

Utsuvaara’ya yürüyüş

Levi de kış yürüyüşü ve fatbike bisiklet (kar bisikleti) kullanımı için 23 kilometrelik bir orman parkuru var ve Levi ’deki en ucuz aktivite ise yürümek. Biz öğlen 1'de başladığımız parkurda önce 6 kilometre yürüyüş yapıp daha sonra öğlen saat 3'te bir mola verdik. Aslında hava kararmak üzere olduğu için aklımızdan gecen biraz dinlenip geri dönmekti. Ama ne olduysa yürüyüşe devam etmeye karar verdik ve Utsuvaara (Levin Iglut) bölgesine kadar karanlıkta 4 kilometre daha yürüdük. Çok karanlıktı ve de çok soğuktu. Yürüyüş yolu kapalı olduğu için kayak alanında yürümeye başladık ve bir sure sonra cam tavanlı iglolara sahip otel ve restorana ulaştık.

Bu restoranı yolu düşenlere kesinlikle tavsiye ederiz. Üst katındaki cam tavanlı alanda yemeğinizi yerken denk gelirseniz kuzey ışıklarının bile tadını çıkarabilirsiniz. Ana yemek olarak söylediğimiz Arktik alabalığı çok lezzetliydi. (http://leviniglut.net/restaurant-aurora-sky/)

Aynı yolu geri yürüdüğümüz için yürüyüşümüz -25 derecede ve toplam 20 kilometrede son buldu. Aksanımızı ise evimizde Finlilerin çok sevdiği ve her evde standart bulunan saunada ısınarak geçirdik. Gece, kuzey ışıklarına bakmak için tekrar yola çıktık. Hava çok güzeldi, soğuktu, bulutsuzdu ama bu sefer de Aurora alarmı almamıştık. Solar aktivite düşük olduğu için ikinci gecemizde de göremedik. Üçüncü gecemizde ise aktivite vardı ama hava bulutluydu. Yine de göreceğimize inanıyor ve umutsuzluğa kapılmıyorduk.

Husky Safari

Husky safari Levi ’de yapılacak 2-3 saatlik aktivitelerden biriydi ve biz de 10 kilometrelik bir tur deneyimledik. Bunun için iki gün öncesinde Levi deki turist danışma bürosundan bir hizmet satın aldık. Safari gününde bizi bir otobüs ile huskylerin bulunduğu Köngäs’ a transfer ettiler.

Araçtan iner inmez talimatları verdiler, tur başladı, huskyler hareket etmek için can atıyorlardı ve biz de kendimizi köpeklerin coşkusuna bırakmıştık. Kontrol sadece kızağı durdurmaktan ibaretti ve bizdeydi. İsin büyük bir kısmını çekmeye meraklı huskyler halletti. Asil eğlenceli tarafı ise tur bitiminde şömine başındaki sıcacık ikramlar ve halinden memnun köpeklerle kucaklaşmamız oldu.

Son günümüz:

Son günümüzde gerçek buz yapımı iglolara bulunduğu Snow Village'a doğru yola koyulduk. Her yıl değişen müze konseptinde bu yıl en sevdiğimiz dizi olan Game of Thrones temasına yer verilmişti ve görülmeye değerdi. Buzdan tesiste akşamları misafirler tarafından kullanılmak üzere 20 oda, bir kilise, bir restoran ve kokteyl bari bulunuyor. Üstelik yine misafirler tarafından yapılan buz heykellerini de görebilirsiniz. (https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/yllas/lapland-hotels-snowvillage.html )

Ve sonunda kuzey ışıkları!

Artık kuzey ışıklarını görmek istiyorduk. Son gecemizde hava bulutsuzdu, fakat bu sefer de Aurora aktivitesi çok yüksek sayılmazdı. Aksam 21:00 de evden çıktık, Aurora yüzde 15 ihtimalle Levi’ den görülebilecekti. Hemen yola koyulduk ve garantilemek için daha da kuzeye doğru ilerledik, öyle ya, bu sefer riske atmaya hiç niyetimiz yoktu. Husky safari kasabası olarak da bilinen Köngäs’a geldik ve doğuya göllere doğru ilerledik. Her yer zifiri karanlıktı. Bir saatin sonunda yine göremeyince pes ettik ve geri dönüş yoluna geçtik. Derken yolun sağ tarafında bir yeşil hareket gördüm. Eşime hemen yer bulup durmamız gerektiğini söyledim. Çok etkileyiciydi, yeşil renkteydi. Çok yüksek bir KP seviyesinde değildi, ama hareket ediyordu. Fotoğraf çektik ve çektikten sonra maalesef çok uzun sure kalmadı. Biz yine de 5 dakika tüylerimiz diken diken bir şekilde keyfini çıkarmış olduk.

İnsanın -gece yarılarında, koskocaman karanlık ormanlarda ve donmuş göllerin üzerinde - sürekli yukarı bakarak yürümesine yol açan doğa olayına Aurora Borealis denir. Görmek ise biraz sansa biraz da maceracı ruha kalmış hepsi bu.

Kuzey ışıkları için en uygun tarihler Şubat-Mart olarak belirtilse de biz Ocak sonu gittiğimiz halde yine de görebildik. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü internet sitesindeki bilgiye göre Laponya bölgesinde her 5 geceden 1'inde kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Fakat yine de şansa ihtiyacınız var, zira ilgili kişi ve kurumlar ne zaman ve nerede görülebileceği konusunda kesin bilgi verilemeyeceği belirtiyorlar.

Fotoğraflar: Esra DUFFT







Kutuplar çok güzel gelsene…