Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatKuzey ışıklarına doğru 5 gün
Seyahat Kuzey ışıklarına doğru 5 gün
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Tayland’a gitmek için 10 neden

Seyahat
Esra DUFFT / Instagram: @pantha_rei
31.01.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Kopenhag’ın karanlık ve uzun kışından bunalıp bir haftalık “sıcaklar” kaçamağı yapalım demiştik. Bir haftalık tatilimiz için Fas’a mı, yoksa Mısır’a mı gitsek derken gecen sene taşındığımızdan beri süregelen özellikle Aurora Borealis (Kuzey Işıkları) merakımız ve kara olan özlemimiz baskın çıktı ve Finlandiya’nın Laponya bölgesinde bulunan Levi’ye gitmek üzere Kittilä aktarmalı biletlerimizi aldık. Aslında bu yazı ister istemez kuzey ışıklarını kovalarken neler yaptık seklini aldı. Çünkü kuzey ışıkları gerçekten çok nazlıydı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlk gecemiz

Levi’ye adim atar atmaz kullandığımız Aurora uygulamasından bir uyarı mesaj geldi, yüksek bir solar aktivite beklentisi vardı ve gece bulutsuz ama gerçekten çok ama çok soğuktu (-30 derece). Yani şartlar kuzey ışıkları için çok elverişliydi. Hemen dışarı çıkmamıza rağmen hiç bir şey göremedik ama görmüş olsak bile fotoğraf bile çekemeyecektik. Bu hem bizim ilk gecemiz oluşundan hem de hazırlıksız yakalanmamızdan kaynaklandı. Ellerimizi eldivenlerimizden çıkarır çıkarmaz parmaklarımız donuyor, telefonlarımızın ve fotoğraf makinemizin şarjı saniyeler içerisinde tükeniyordu. Tıpış tıpış evimize geri yürüdük.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Bu arada daha önce en düşük -20 derece sıcaklıkta (Ankara’da) bulunmuş biri olarak sunu söyleyebilirim ki, daha önce böyle bir soğuk yaşamadım. Nefes alıp verirken bile sanki burnunuzdan içeri donmuş bir hava giriyor gibiydi. Rüzgar olsaydı katlanılmaz olabilirdi ama kuru ve sakin Levi havasında uygun şekilde giyindiğimiz için bu soğuğu biz çok sevdik.

Kuzey Işıklarını görebileceğiniz en iyi 6 yer
Kuzey Işıkları'nı görebileceğiniz en iyi 6 yer

Utsuvaara’ya yürüyüş

Levi de kış yürüyüşü ve fatbike bisiklet (kar bisikleti) kullanımı için 23 kilometrelik bir orman parkuru var ve Levi ’deki en ucuz aktivite ise yürümek. Biz öğlen 1'de başladığımız parkurda önce 6 kilometre yürüyüş yapıp daha sonra öğlen saat 3'te bir mola verdik. Aslında hava kararmak üzere olduğu için aklımızdan gecen biraz dinlenip geri dönmekti. Ama ne olduysa yürüyüşe devam etmeye karar verdik ve Utsuvaara (Levin Iglut) bölgesine kadar karanlıkta 4 kilometre daha yürüdük. Çok karanlıktı ve de çok soğuktu. Yürüyüş yolu kapalı olduğu için kayak alanında yürümeye başladık ve bir sure sonra cam tavanlı iglolara sahip otel ve restorana ulaştık.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Bu restoranı yolu düşenlere kesinlikle tavsiye ederiz. Üst katındaki cam tavanlı alanda yemeğinizi yerken denk gelirseniz kuzey ışıklarının bile tadını çıkarabilirsiniz. Ana yemek olarak söylediğimiz Arktik alabalığı çok lezzetliydi. (http://leviniglut.net/restaurant-aurora-sky/)

Aynı yolu geri yürüdüğümüz için yürüyüşümüz -25 derecede ve toplam 20 kilometrede son buldu. Aksanımızı ise evimizde Finlilerin çok sevdiği ve her evde standart bulunan saunada ısınarak geçirdik. Gece, kuzey ışıklarına bakmak için tekrar yola çıktık. Hava çok güzeldi, soğuktu, bulutsuzdu ama bu sefer de Aurora alarmı almamıştık. Solar aktivite düşük olduğu için ikinci gecemizde de göremedik. Üçüncü gecemizde ise aktivite vardı ama hava bulutluydu. Yine de göreceğimize inanıyor ve umutsuzluğa kapılmıyorduk.

Sömestre tatilinin gözdesi: Bansko
Sömestre tatilinin gözdesi: Bansko

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Husky Safari

Husky safari Levi ’de yapılacak 2-3 saatlik aktivitelerden biriydi ve biz de 10 kilometrelik bir tur deneyimledik. Bunun için iki gün öncesinde Levi deki turist danışma bürosundan bir hizmet satın aldık. Safari gününde bizi bir otobüs ile huskylerin bulunduğu Köngäs’ a transfer ettiler.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Araçtan iner inmez talimatları verdiler, tur başladı, huskyler hareket etmek için can atıyorlardı ve biz de kendimizi köpeklerin coşkusuna bırakmıştık. Kontrol sadece kızağı durdurmaktan ibaretti ve bizdeydi. İsin büyük bir kısmını çekmeye meraklı huskyler halletti. Asil eğlenceli tarafı ise tur bitiminde şömine başındaki sıcacık ikramlar ve halinden memnun köpeklerle kucaklaşmamız oldu.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Son günümüz:

Son günümüzde gerçek buz yapımı iglolara bulunduğu Snow Village'a doğru yola koyulduk. Her yıl değişen müze konseptinde bu yıl en sevdiğimiz dizi olan Game of Thrones temasına yer verilmişti ve görülmeye değerdi. Buzdan tesiste akşamları misafirler tarafından kullanılmak üzere 20 oda, bir kilise, bir restoran ve kokteyl bari bulunuyor. Üstelik yine misafirler tarafından yapılan buz heykellerini de görebilirsiniz. (https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/yllas/lapland-hotels-snowvillage.html )

Dünyanın en mutlu ülkesi: İsviçre
Dünyanın en mutlu ülkesi: İsviçre

Ve sonunda kuzey ışıkları!

Artık kuzey ışıklarını görmek istiyorduk. Son gecemizde hava bulutsuzdu, fakat bu sefer de Aurora aktivitesi çok yüksek sayılmazdı. Aksam 21:00 de evden çıktık, Aurora yüzde 15 ihtimalle Levi’ den görülebilecekti. Hemen yola koyulduk ve garantilemek için daha da kuzeye doğru ilerledik, öyle ya, bu sefer riske atmaya hiç niyetimiz yoktu. Husky safari kasabası olarak da bilinen Köngäs’a geldik ve doğuya göllere doğru ilerledik. Her yer zifiri karanlıktı. Bir saatin sonunda yine göremeyince pes ettik ve geri dönüş yoluna geçtik. Derken yolun sağ tarafında bir yeşil hareket gördüm. Eşime hemen yer bulup durmamız gerektiğini söyledim. Çok etkileyiciydi, yeşil renkteydi. Çok yüksek bir KP seviyesinde değildi, ama hareket ediyordu. Fotoğraf çektik ve çektikten sonra maalesef çok uzun sure kalmadı. Biz yine de 5 dakika tüylerimiz diken diken bir şekilde keyfini çıkarmış olduk.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

İnsanın -gece yarılarında, koskocaman karanlık ormanlarda ve donmuş göllerin üzerinde - sürekli yukarı bakarak yürümesine yol açan doğa olayına Aurora Borealis denir. Görmek ise biraz sansa biraz da maceracı ruha kalmış hepsi bu.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Kuzey ışıkları için en uygun tarihler Şubat-Mart olarak belirtilse de biz Ocak sonu gittiğimiz halde yine de görebildik. Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü internet sitesindeki bilgiye göre Laponya bölgesinde her 5 geceden 1'inde kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Fakat yine de şansa ihtiyacınız var, zira ilgili kişi ve kurumlar ne zaman ve nerede görülebileceği konusunda kesin bilgi verilemeyeceği belirtiyorlar.

Fotoğraflar: Esra DUFFT


Kutuplar çok güzel gelsene…

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
Balıkesir'in doğal güzellikleri
Kuzey ışıklarına doğru 5 gün
Dünyanın terk edilmiş en gizemli yerleri
Dünyanın en mutlu ülkesi: İsviçre