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Aydın'da ocak ayında deniz keyfi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Aydın'da ocak ayında deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ilçesinde bazı kişiler, sıcaklıkların bugün yükselmesiyle denize girdi.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde çetin kış şartlarıyla mücadele edilirken Didim'de soğuk günlerin ardından bugün termometreler 16 dereceyi gösterdi. AA muhabirine açıklama yapan Ramazan Gümüştaş, Zonguldak'tan geldiğini, kış aylarını Didim'de geçirdiğini, bugün havanın güzel olduğunu görerek denize girdiğini ve fazla üşümediğini söyledi.

Aydında ocak ayında deniz keyfi

Ali Yalçınkaya ise yıllardır yurt dışında çalıştıktan sonra ilçeye yerleştiğini belirterek, "Su gerçekten harika. Bu aylarda zaten çok güzel. İnanın denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

 

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