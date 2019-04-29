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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.04.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci

İngiliz tatilcilerin daha çok tercih ettiği Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde otel rezervasyonlarının yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşmesi yüzleri güldürdü.

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Turizmcilerin ‘küçük İngiltere’ dediği Didim'de, son üç yılın en yoğun turist rezervasyonunun gerçekleşmesi turizmcilerin sezonu rekorla kapatacağı umudunu artırdı. Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, turizmde geçen yılın nispeten iyi geçtiğini, bu yılsa son beş yılın rakamlarının üzerinde bir turisti ağırlayacaklarını söyledi.

Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci

Otellerin geçen yıl yüzde 85 dolulukla sezonu kapattığını anlatan Cengiz, "Bu sene daha iyi olacağını görüyoruz. Otelci arkadaşlar ve tur operatörleriyle yaptığımız görüşmeler, bu yıl otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıkacağını gösteriyor." dedi.

"Rekor sayıda İngiliz bekliyoruz"

İlçeye daha çok İngiliz turistlerin geldiğine işaret eden Cengiz, şunları söyledi:

Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci

"Rezervasyonlar da gösteriyor ki 2018’de biraz hareketlenen İngiltere pazarında bu yıl rekora ulaşabileceğimizi söyleyebilirim. Balkan pazarında her zaman olan hareketliliğimiz devam edecek. İngilizlerde olduğu gibi Alman turist sayısında da bu yıl bir artış bekliyoruz. Bu sezon çok iyi geçecek. Dokuz günlük tatille birlikte de sezona çok hızlı bir giriş yapacağız. Bütün erken rezervasyon kontenjanları da doldu. Bundan sonra normal satışlar devam edecek." Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden’se turizmde sıkıntılı dönemlerin geride kaldığını ifade etti.

Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci

"Sezonu yüzde 100 dolulukla kapatacağımızı düşünüyorum"

İlçedeki dört ve beş yıldızlı otellerde şu andaki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu aktaran Özden, "Asıl hareketlilik önümüzdeki aydan itibaren başlıyor. Sezon boyunca tüm otellerin yüzde yüze yakın bir dolulukla sezonu tamamlayacağını düşünüyorum." diye konuştu. Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde de öncü olduğunu aktaran Özden, günübirlik gelen turistin kent merkezindeki esnafa katkısına işaret etti.

Aydın sahillerinde İngiliz turist sevinci

Özden, "Bizim ulaşmamız gereken hedef kişi başı turistin harcama kapasitesini artırmak ve sezonu uzatmak. Yazın beş altı aya sıkışmış bir turizm sezonu ve geriye kalan zamanlarda boş ve kapalı olan tesisler var. Bir şekilde alternatif turizmle, yeni ürünlerle, yeni birtakım çalışmalarla turizm sezonunun yayılması gerekmekte… Bunu da becerebildiğimiz zaman Türkiye turizmden çok ciddi rakamlar kazanır hale gelecek. '70 milyon turist 70 milyar dolar' turizm hedefi hiçbir şekilde hayal değil." ifadelerini kullandı.

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