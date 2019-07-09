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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Aşıklar Şehri'nde turist otobüsleri yasaklanıyor
Seyahat
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraf: Alamy
09.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

'Aşıklar Şehri'nde turist otobüsleri yasaklanıyor

Independent’ın haberine göre, Paris’in kalabalık şehir merkezindeki turist otobüslerinin, yaşayan Parislilerin şikayetleri doğrultusunda resmi makamlar tarafından yasaklanması söz konusu.

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Şehrin Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklama, şehrin göbeğinde gezinen turist otobüslerinin bundan böyle kabul edilmeyeceği yönünde. Rehberlerin, turlarını yürüyerek ya da bisikletle yapmaları gerektiğini söyleyen Gregoire, turistlerin de herkes gibi çevre dostu ulaşım seçeneklerini tercih etmelerini ya da toplu taşımayı kullanmaları gerektiğini söyledi.

Yeni yasa, muhtemelen uluslararası yolcularda olduğu gibi ana turistik yerler arasında hop-on, hop-off otobüsler uygulayacak. Bu uygulamaya ilave olarak şehir merkezi dışında, park edebilecek yeni seçenekler yaratılacak. Paris’in merkezine giden kocaman otobüsler, Sen Nehri boyunca başlayarak Eyfel Kulesi, Louvre ve Orsay Müzesi, Notre Dame Katedrali gibi şehrin ana yerlerinden yolcu alıp bırakıyorlardı. Böylece bu büyük turist otobüsleri, Paris’in ana binalarının olduğu yerden uzaklara park etmek durumunda kalacak.

Aşıklar Şehrinde turist otobüsleri yasaklanıyor


Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun yeni açıkladığı planlara göre, Paris’te kullanılan elektrikli scooterlara da sıkı önlemler gelecek. Şu anda şehirde bulunan yaklaşık 20 bin civarı scooter sayısının azaltılması ve operatör sayısının 12’den 3’e düşürülmesi planlanıyor.  Aynı zamanda kazaların da önüne geçmek üzere hız limitlerin de düzenlemeler yapılacak. Çoğu yerde, hız limiti 19 kilometreye kadar ve yaya turistin çok bulunduğu yerlerde ise bu limit, 8 kilometreye kadar düşürülecek.

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Fransa, kuşkusuz dünyanın en çok merak edilen ve en çok turist ziyaretine ev sahipliği yapan ülkelerden birisi. Hal böyle olunca Fransa’nın göz bebeği Paris şehrinde yaşanılan sıkıntıların, yapılacak düzenlemelerle bertaraf edilmesi gerekiyor.

 Hipmunk seyahat acentesinin bilgilerine göre Fransa’nın başkenti, 2019’daki işçi bayramında en popüler destinasyon olmuş. Euromonitor International Stratejik Pazar Araştırma şirketinin bilgilerine göre 2018’de en çok ziyaret edilen ülkeler arasında üst sırada yer alan ve her yıl çeşitli ülkelerden milyonlarca turisti ağırlayan şehir, yeni misafirlerini daha da rahat ettirmek üzere uğraşıyor.

Kaynak: İndependent, travelpulse

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