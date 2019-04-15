Şaka gibi ama gerçek! Burada selfie çekmenin cezası idam olabilir…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şaka gibi ama gerçek! Burada selfie çekmenin cezası idam olabilir…
Tayland, çok ilginç bir olayla gündemde. Uçakların yakın geçtiği ve ülkenin en popüler plajlarından biri olan Mai Khao Plajı’nda, selfie çeken turistlerin idam cezası da dâhil sert cezalara çarptırılması için harekete geçildi. Nedeni ise çok ilginç. İşte detaylar…
Tayland, çok ilginç bir olayla gündemde. Uçakların yakın geçtiği ve ülkenin en popüler plajlarından biri olan Mai Khao Plajı’nda, selfie çeken turistlerin idam cezası da dâhil sert cezalara çarptırılması için harekete geçildi. Nedeni ise çok ilginç. İşte detaylar…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 14
Tayland denince akla ilk gelen yerlerden Phuket… Canlı partilerden, doğu kıyısındaki eşsiz manzaralı kumsallarına kadar birçok eğlence imkânı sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 14
Turistler ve çocuklu aileler yüzmek için ideal olan Kamala ya da Surin’e geçiyorlar.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 14
Sakinliğin daha çok olduğu Mai Khao bölgesi ise bugünlerde dikkat çekici bir olayla gündemde.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 14
Tayland’da Phuket Uluslararası Havalimanı’na giden uçaklar ülkenin turistik Mai Khao sahiline çok yakın geçiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 14
Buradaki birçok turist uçağa dokunuyormuş gibi selfie çektiriyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 14
Tayland’da bulunan havacılık otoriteleri bu tehlikeli olay için birtakım önlemler almaya hazırlanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 14
Bu konuda para cezasının getirebileceğini söyleyen yetkililer selfie çekmeyi yasaklamanın gündemde olduğunu söylüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 14
Pilotların dikkati dağılıyor Konuyla ilgili asıl endişe dronelarla ve selfielerle beraber turist güvenliğinin yanı sıra pilotların da dikkatinin dağılabileceği konusu ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 14
Bu nedenle plajın bir bölümünün de kapatılması gündemde…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 14
Selfie çekmenin yasaklanmasını duyuran Phuket Uluslararası Havalimanı Yöneticisi Wichit Kaeothaithiam,
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 14
“İnsanların ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu alana girmesine izin verilmeyecek” dedi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 14
Yasağın ihlali durumunda ağır para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 14
Ancak Kaeothaithiam, yasağın çiğnenmesi halinde ‘ölüm cezası’nın gelebileceğini de söylüyor.