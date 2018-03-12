Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Positano, özellikle yaz aylarında masmavi denizi ve göz alıcı kumsalları sebebiyle binlerce turist tarafından tercih edilen bir destinasyon. Kasabanın dik kayalıklarında bulunan beyaz evleri ve sonsuz görünümlü turkuvaz renkli denizi Positano'yu diğer yerlerden farklı kılıyor. Positano, İtalyan kültürünü keşfetmek isteyenlerin yanında lüks bir tatil keyfi yaşamak isteyen zengin turistlerin de favori tatil rotaları arasında bulunuyor.

Napoli'ye 65 km mesafede bulunan Positano'ya Napoli üzerinden ulaşabilirsiniz. Napoli Uluslararası havalimanına iniş yaptıktan sonra merkez tren istasyonundan Sorrento'ya gitmeniz gerekiyor. Circumvesuviana treni ile Sorrento'ya 1 saat 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Sorrento'ya vardığınızda ise tren istasyonunun biraz ilerisinde bulunan ve her saat başı seferleri olan CITA otobüsleri ile yaklaşık 45 dakikada Positano'ya ulaşmanız mümkün.

Napoli havalimanından araç kiralayarak da Positano’ya ulaşabilirsiniz. Ancak yaz aylarında trafiğin yoğun olması ve yolların keskin virajlara sahip olması nedeniyle araç kullanımı pek tercih edilmiyor. Nisan ile ekim ayları arasında hizmet veren feribot seferleri ile Napoli'den Positano'ya yaklaşık 40 dakikada ulaşabilir ve enfes güzellikteki Amalfi manzarasını izleyerek keyifli bir yolculuk geçirebilirsiniz. Positano uçak bileti fiyatları özellikle yaz aylarında hayli yüksek olduğu için erken rezervasyon fırsatları ile biletinizi önceden satın alabilirsiniz.

İtalya‘nın etkileyici bir kasabası olan Positano, gezginlere unutulmaz deneyimler vadediyor. Plajları ile ünlü olan bu büyüleyici kasabada ilk durağınız, Positano'nun merkezinde bulunan Spiagga Grande olabilir. Kumsalın bir kısmı ücretli olarak hizmet verirken, diğer kısmı ise halk plajı olarak kullanılıyor. Turuncu şemsiyeleri ile ünlü olan bu kumsalda bir gün geçirebilirsiniz.

Gri renkteki kumlarıyla ünlü olan Spiagga Fornillo ise görmeniz gereken bir başka kumsal. Bu plaja Spiagga Grande'den yürüyerek ulaşmanız da mümkün. İki plajı birleştiren ve harika bir manzaraya sahip olan bu yürüyüş yolunu mutlaka deneyin. Defne ağaçlarının çevrelediği Laurito bölgesi ise küçük kumsalı ile daha sakin bir plaj deneyimi için ideal.

Piazza Flavio Gioia meydanında akşamüstü hem bir şeyler içebilir hem de nefis İtalyan mutfağından enfes lezzetler tadabilirsiniz. Pek çok lüks butiğin bulunduğu bu meydanda, ünlü moda markalarının en son kreasyonlarını bulmanız da mümkün. Seramik kubbesi ile adeta kasabanın simgesi olan Duomo di Santa Maria Assunta kilisesini ziyaret edebilir, Via dei Mulini sokağında kasabanın kültürünü yansıtan birbirinden özel hediyelik eşyalardan satın alabilirsiniz. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Positano Resim Galerisi ve Via Cristoforo Colombo caddesi de Positano'da uğramanız gereken adresler arasında.

Positano'yu küçük sokaklarında kaybolarak ve sahil kenarındaki dik yamaçlarda yer alan yürüyüş yollarında gezinerek daha yakından tanıyabilir ve harikulade manzaranın keyfine varabilirsiniz. Kasabada konaklama seçenekleri de bir hayli fazla. Birçok lüks konsept otele ev sahipliği yapan Positano'da ayrıca oda-kahvaltı seçenekleri sunan pansiyonlarda veya hostellerde de konaklamak mümkün. Positano otelleri her bütçeye hitap eden seçeneklere sahip. Positano turları ile de bu eşsiz kasabayı keşfedebilir ve kendinize harika bir tatil armağan edebilirsiniz.

Dünyanın en iddialı mutfak kültürlerinden biri olan İtalyan mutfağından seçkin lezzetler deneyebileceğiniz Positano'da, İtalya'ya özgü yemek seçeneklerinin yanında kasabaya ait lokal lezzetleri de keşfedebilirsiniz. Napoli kültüründen de izler taşıyan Positano mutfağında mutlaka denemeniz gerekenler arasında Pizza Napoletana, Gnocchi ve Lasagna yer alıyor. Campania bölgesinde bulunan Positano, limonlarıyla ünlü olduğu için kasabada mutlaka Limoncello likörünün tadına bakmalısınız. Ayrıca dilerseniz ev yapımı şaraplara da şans verebilirsiniz.