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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano
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Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano
Seyahat
Hürriyet Haber
12.03.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

İtalya’da Napoli kentinin güneyinde bulunan Amalfi kıyılarının en ünlü kasabası olan Positano, gizli kalmış bir cenneti andırıyor. Sirenuse adalarının karşı tarafında bulunan ve dik yamaçlar üzerinde kurulmuş olan bu muhteşem güzellikteki kasabada, rengarenk evler ve daracık sokaklarda İtalyan esintisini her adımda hissetmek mümkün.

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Positano, özellikle yaz aylarında masmavi denizi ve göz alıcı kumsalları sebebiyle binlerce turist tarafından tercih edilen bir destinasyon. Kasabanın dik kayalıklarında bulunan beyaz evleri ve sonsuz görünümlü turkuvaz renkli denizi Positano'yu diğer yerlerden farklı kılıyor. Positano, İtalyan kültürünü keşfetmek isteyenlerin yanında lüks bir tatil keyfi yaşamak isteyen zengin turistlerin de favori tatil rotaları arasında bulunuyor.

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Napoli'ye 65 km mesafede bulunan Positano'ya Napoli üzerinden ulaşabilirsiniz. Napoli Uluslararası havalimanına iniş yaptıktan sonra merkez tren istasyonundan Sorrento'ya gitmeniz gerekiyor. Circumvesuviana treni ile Sorrento'ya 1 saat 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Sorrento'ya vardığınızda ise tren istasyonunun biraz ilerisinde bulunan ve her saat başı seferleri olan CITA otobüsleri ile yaklaşık 45 dakikada Positano'ya ulaşmanız mümkün.

İtalyada ucuz alışveriş rotaları
İtalya'da ucuz alışveriş rotaları

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Napoli havalimanından araç kiralayarak da Positano’ya ulaşabilirsiniz. Ancak yaz aylarında trafiğin yoğun olması ve yolların keskin virajlara sahip olması nedeniyle araç kullanımı pek tercih edilmiyor. Nisan ile ekim ayları arasında hizmet veren feribot seferleri ile Napoli'den Positano'ya yaklaşık 40 dakikada ulaşabilir ve enfes güzellikteki Amalfi manzarasını izleyerek keyifli bir yolculuk geçirebilirsiniz. Positano uçak bileti fiyatları özellikle yaz aylarında hayli yüksek olduğu için erken rezervasyon fırsatları ile biletinizi önceden satın alabilirsiniz.

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

İtalya‘nın etkileyici bir kasabası olan Positano, gezginlere unutulmaz deneyimler vadediyor. Plajları ile ünlü olan bu büyüleyici kasabada ilk durağınız, Positano'nun merkezinde bulunan Spiagga Grande olabilir. Kumsalın bir kısmı ücretli olarak hizmet verirken, diğer kısmı ise halk plajı olarak kullanılıyor. Turuncu şemsiyeleri ile ünlü olan bu kumsalda bir gün geçirebilirsiniz.

Amalfi kıyılarında bir dağ köyü
Amalfi kıyılarında bir dağ köyü

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Gri renkteki kumlarıyla ünlü olan Spiagga Fornillo ise görmeniz gereken bir başka kumsal. Bu plaja Spiagga Grande'den yürüyerek ulaşmanız da mümkün. İki plajı birleştiren ve harika bir manzaraya sahip olan bu yürüyüş yolunu mutlaka deneyin. Defne ağaçlarının çevrelediği Laurito bölgesi ise küçük kumsalı ile daha sakin bir plaj deneyimi için ideal.

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Piazza Flavio Gioia meydanında akşamüstü hem bir şeyler içebilir hem de nefis İtalyan mutfağından enfes lezzetler tadabilirsiniz. Pek çok lüks butiğin bulunduğu bu meydanda, ünlü moda markalarının en son kreasyonlarını bulmanız da mümkün. Seramik kubbesi ile adeta kasabanın simgesi olan Duomo di Santa Maria Assunta kilisesini ziyaret edebilir, Via dei Mulini sokağında kasabanın kültürünü yansıtan birbirinden özel hediyelik eşyalardan satın alabilirsiniz. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Positano Resim Galerisi ve Via Cristoforo Colombo caddesi de Positano'da uğramanız gereken adresler arasında.

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

Positano'yu küçük sokaklarında kaybolarak ve sahil kenarındaki dik yamaçlarda yer alan yürüyüş yollarında gezinerek daha yakından tanıyabilir ve harikulade manzaranın keyfine varabilirsiniz. Kasabada konaklama seçenekleri de bir hayli fazla. Birçok lüks konsept otele ev sahipliği yapan Positano'da ayrıca oda-kahvaltı seçenekleri sunan pansiyonlarda veya hostellerde de konaklamak mümkün. Positano otelleri her bütçeye hitap eden seçeneklere sahip. Positano turları ile de bu eşsiz kasabayı keşfedebilir ve kendinize harika bir tatil armağan edebilirsiniz.

İtalyada saklı cennet: Garda Gölü
İtalya'da saklı cennet: Garda Gölü

Dünyanın en iddialı mutfak kültürlerinden biri olan İtalyan mutfağından seçkin lezzetler deneyebileceğiniz Positano'da, İtalya'ya özgü yemek seçeneklerinin yanında kasabaya ait lokal lezzetleri de keşfedebilirsiniz. Napoli kültüründen de izler taşıyan Positano mutfağında mutlaka denemeniz gerekenler arasında Pizza Napoletana, Gnocchi ve Lasagna yer alıyor. Campania bölgesinde bulunan Positano, limonlarıyla ünlü olduğu için kasabada mutlaka Limoncello likörünün tadına bakmalısınız. Ayrıca dilerseniz ev yapımı şaraplara da şans verebilirsiniz.

Amalfi’de gizli kalmış bir cennet: Positano

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