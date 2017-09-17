Amalfi kıyılarında bir dağ köyü

Bu küçük köye varınca önce Amalfi’deki karmaşa ve sıcaklığın geride kaldığını hissediyorsunuz. Otobüsler köyün girişinde yolcuları bırakıp bir sonraki yolcuğa devam ederken sol tarafta sizi Amalfi kıyılarının yeşil ve mavinin hâkim olduğu efsunlu manzarası karşılıyor. Yeşil, katman katman cümbüş halinde sanki selam veriyor. Denize bakan yamaçlarda yeşilin farklı tonlarına şahit oluyorsunuz. Daha önce böyle bir karışım görmüş müydüm diye düşünürken fark etmeden dalıp gidebilirsiniz. Manzaraya karşı banklar yerleştirilmiş, isteyen saatlerce kendini keyfe bırakabiliyor.

Köyün meydanına varınca rengârenk magnetler, şarap mantarları, kartpostallar gibi bir sürü hediyelik eşya satan butik mağazalar sizi karşılıyor. Denizden 350 metre yükseklikte olan köyün dar sokaklarına doğru yol alıyoruz. Ara sokaklarda mutlaka bir gölgelik alan var, Amalfi’nin ne sıcaklığı ne de turist kalabalığı var burada. Positano ve Amalfi dağın eteğine kurulduğundan bu kasabalarda merdivenler bolca mevcut.

Ancak Ravello’nun düz bir yapısı var. Yürümesi rahat ve keyifli. Sokaklarda yürüdükçe yerel hakla da tanışma ve konuşma fırsatı oluyor. İtalya’nın fazla turist alan şehirlerindeki insanlarda görülebilen hoyratlığın aksine buradaki herkes kibar ve gülümsüyor. Bir sorunuz olursa mutlaka yardımcı oluyorlar. Havası tertemiz ve oldukça ferah olan Ravello’da bol bol Akdeniz manzarasına dalıp gidebilirsiniz. Yemeğin, içkinin, hediyelik eşyanın da daha uygun fiyatlarda olduğu köyde, daha önce limonçello içmediyseniz burada deneyebilirsiniz.

Dünyanın en iyi yeri

Ravello’da gezilecek en önemli yerlerden biri olan Villa Cimbrone, altı hektarlık alana yayılmış bir ana bina ve tarihi parktan oluşuyor. Ravello’nun en güzel manzarasına sahip mekân geçmişte birçok aileye ev sahipliği yapmış. 19. yüzyıl sonlarına doğru ise burası eşini kaybettikten sonra yaşadığı depresyondan dolayı arkadaş önerisiyle Ravello’yu gezmeye gelen meşhur gezgin Ernest William Beckett, Lord Grimthorpe’ye ait olmuş. 1904’te Villa Cimbrone’yi satın alan ve restore eden gezgin, burayı “Dünyadaki en iyi yeri” olarak tanımlamış ve kendisi için burası hayata dönüş noktası olmuştur. Burada meşhur gezginin tercihiyle İngiliz mimarisine ve restorasyonuna rastlansa da daha önceki sahiplerinden Fusco ailesinin etkisi görülüyor. İçerisi 12 bölümden oluşuyor ve ‘Çay Odası’ndan ‘Gül Terası’na, heykellerden çeşmelere kadar birçok tarihi değer bulunuyor. Ancak en ilgi çekeni, ismiyle de cezbeden ‘Sonsuzluk Terası’. Niye adı sonsuzluk diye düşünürken oraya varınca kimsede neden sorusunun kalmadığı bir yer. Uçsuz bucaksız bir manzaraya bakan bir terasta, 18. yüzyıldan kalma mermer büstler size eşlik ederken rengârenk Amalfi kıyıları, limon bahçeleri, tepelere konmuş evleri izlemeye doyamıyorsunuz. Villa Cimbrone’yi bu zamana kadar Virginia Woolf, Winston Churchill, Greta Garbo, Leopold Stokowski gibi alanında meşhur kişiler de ziyaret etmiş.

Bunun dışında köyde bir katedral ve Villa Rufolo adında bir bina var. Festival süresince konserlere ev sahipliği yapan Villa Rufolo, 1270 yılında Rufolo ailesi tarafından yapılmış. Köyün merkezinde yer alan bu bina 30 metre yüksekliğinde bir kule ve ana binadan oluşuyor. Kule, önceleri Amalfi kıyılarına gelen korsan gemileri izlemek için kullanılmış. 1588’e kadar Rufolo ailesinde kalan Villa Rufolo, depremlerden ve bakımsızlıktan eskise de, üç yüzyıl sonra İskoçyalı botanikçi Francis Neville Reid tarafından restore edilip bugünkü haline kavuşturulmuş.

Otobüsün sağ tarafına oturun

Köye Salerno, Positano, Sorrento ve Amalfi’den Sita otobüslerini kullanarak ulaşabilirsiniz. Positano ve Sorrento’dan kalkan bir otobüsle gelirseniz aracın sağ tarafına oturursanız seyahat sırasında manzarayı da izlemiş olursunuz. Özel araçla gelmek isterseniz virajlı yolların olduğunu bilmekte yarar var. Çoğu kısımda tek araçlık geçiş yerleri var ve bu, karşılıklı akan trafiği yavaşlatmaktadır. Bir diğer alternatif de Amalfi’ye feribotla gelmektir. Bu en rahat opsiyon olarak değerlendirebilir. Amalfi’ye feribotla ulaştıktan sonra 20 dakikalık otobüs yolculuğu veya taksi seçeneklerini değerlendirerek Ravello’ya ulaşabilirsiniz.

Bazen uzun zamandır aradığınız (aradığınızı da belki bilmediğiniz) huzur veya mutluluğu evinizden kilometrelerce uzaklıkta bulmanız sürpriz olabiliyor. Bu köy de aslında İtalya’nın turist kalabalığından, yaşadığınız şehrin gürültüsünden, hayatınızda hiç yeşile dönmeyen kırmızı lambalardan uzaklaştığınız bir ana denk gelip bir tatlı huzur olabiliyor.

Fotoğraflar: Amalfi, Positano, hotelvillacimbrone, Wikimedia Commons