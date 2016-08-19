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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 Saatte Parma
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Çeviren: Serhan YEDİG
19.08.2016 - 09:53, Son Güncelleme:

36 Saatte Parma

Perhize 37 saat sonra başlayabilirsiniz. Şimdi tadım zamanı. Salamı, parmesan peyniri, Lambrusco şarabı, Barilla makarnacısı, Alma Mutfak Akademisi’yle Parma efsaneler şehri. Geçen yıl, UNESCO bu zenginliği “Yaratıcı Gastronomi Şehri” unvanıyla taçlandırdı. Parma, bu listeye giren ilk İtalyan şehri. Sayısız geleneksel lokanta, butik restoran damakları şenlendirirken, domatesten işlenmiş et ürünlerine kadar pek çok konudaki gıda müzeleri zihinleri besliyor. Rönesans ressamı Correggio, şef Arturo Toscanini gibi pek çok yetenek çıkmış bu topraklardan. Seth Sherwood / The New York Times – Hürriyet işbirliğiyle

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36 Saatte Parma

Harika sanat müzeleri, ünlü konser salonları, nadide kilise ve manastırlarıyla Parma dinsel, sanatsal, müzikal, tarihi pek çok değere sahip.

Cuma


18.00
T zamanı
TCafè’deki ‘T’ ne anlama geliyor sizce? İngilizce lezzet, popüler gibi sözcüklerin ilk harfi olabilir mi? Ferah, beyaz boyalı, galeri kadar geniş kafenin dekorasyonunda taş sütunlar, ahşap kirişler gibi tarihi detaylar korunmuş. Terası Avrupa’nın en önemli ortaçağ yapılarından Parma Vaftizhanesi manzaralı. Gün batımında bir kadeh yuvarlamak için ideal mekân. Muhtemelen kafe ismini İtalyanca günbatımı anlamına gelen tramonto’dan alıyor. Şehrin en sevilen çiçeklerinden menekşeden ilhamla hazırlanan Violet Spritz’de menekşe likörü, köpüklü beyaz şarap ve soda bulunuyor (19 TL).


20.30
Dans ve şarkı
19’uncu yüzyılın büyük opera bestecisi Giuseppe Verdi de bu bölgeden. Sonbahardaki Verdi Festivali, 19. Yy’dan kalma Teatro Regio’daki konserle başlıyor. Salonda yıl boyunca opera, caz, bale alanında etkileyici etkinlikler düzenleniyor. Tavan resimleri, perde kıvrımları zarafetindeki alçı süslemeleri, dev Fransız şamdanları görmek için sabah ve ikindide düzenlenen 30 dakikalık rehberli turlara katılabilirsiniz (17.00 TL). Saat ve rezervasyon için salonun web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

22.00
Etin her türü
Veganlar dikkat: Beyaz masa örtüleri, duvarlarındaki yağlıboya tablolarıyla geleneksel İtalyan restoranı özelliklerini yaşatan Cocchi’de domuz kral, inek ise kutsal. Evet, spagetti, tortelli gibi makarna çeşitlerini de deneyebilirsiniz fakat restoranın spesyalitesi terbiye edilmiş etler. Prosciutto salamı kağıt peçete kadar yumuşak. Mönünün yıldızı yüzlerce farklı formülle marine edilmiş et çeşitleri. Çoğu domates sosu ve parmesanla lezzetlendiriliyor. İki kişi, üçer çeşit yemek yaklaşık 300 TL.

Cumartesi


11.00
Peynir tekerlekleri

Cumartesileri Santissima Annunziata Kilisesi’nin taş kemerlerinin yanı başındaki Strada Matteo Renato Imbriani’de toplanan kalabalığın diyet meraklıları olduğunu sanıyorsanız yanılırsınız. Tam tersine, pazar tezgahlarındaki lezzetlerden paylarını almak için buraya geliyorlar. Et, yerel meyveler, sebzeler, reçeller, meyve suları, tereyağ, kaymak, tahıllar ve şarapların arasında özellikle salam ruloları, peynir tekerlekleri dikkat çekiyor. Salam, cultatello, prosciutto, gola (domuz gırtlağından yapılıyor) ya da cicciolata (burun, kulak, kalça eti ve içyağı karışımı) gibi özgün lezzetleri An.Fo.Ra adlı tezgâhta tadın.


13.00
Su dünyası

Geçen yıl açılan F.I.S.H. restoranı, sade ve güzel. Zemini beyaz karolarla kaplı salonda ham ağaçtan masalar, duvardaki ahşap süslemeler dekorasyonu güzelleştiriyor. Mönüdeki deniz ürünlerinin çoğu da pişirilmeden servis ediliyor. Muhtemelen carpaccio ve tartar çorbalarına da lezzet katıyor. Pişmiş gıdadan vazgeçmeyenler için beşamel soslu karides fırın önerebiliriz. Sosun çok daha lezizi, koyu branzino. Ezilmiş domates ve elle toplanıp işlemden geçilirmiş yeşil zeytinden yapılıyor. İki kişi yemek yaklaşık 130 TL.


14.30
Correggio kursu

Boyanması gereken bir tavan mı var? Correggio’yu çağırın... Öyle görünüyor ki bu cümle 1500’lerde Parma’nın din adamları arasında slogana dönüşmüş. Benedikt tarikatına ait Camera di San Paolo’nun tavanı, sütunları Correggio’nun elinde harika tablolara dönüşmüş. Kanatlı bebek melekler, Yunan tanrıçası Diana dahil pek çok dini simge resmedilmiş. San Giovanni Evangelista Kilisesi’nin tavanında ise beyaz sakallı Aziz Yuhanna şafak vakti beyaz bulutların üstünde uçuyor. Kentin en güzel işlemelerine sahip yapısı Cattedrale di Santa Maria Assunta da Correggio’nun resimleriyle süslü.


17.00
Define avı

Eğer 1970’lerin Missoni elbiselerini, rotary telefonlarını, sihirli fenerlerini anımsıyorsanız, yakınlardaki Via Nazario Sauro’yu Anılar Bulvarı olarak düşünebilirsiniz. Bunlar gibi objelerin satıldığı küçük pasajda her cumartesi antika ve sanat pazarı kuruluyor. Avrupa’nın ünlü markalarından ikinci el ürünler satan Vecchia America’da Valentino’nun meşhur kırmızı giysileri, Chanel’in kapitone siyah el çantaları meraklısını bekliyor. Asırlık anatomi heykelleri, laboratuvar ve restoran ekipmanları, eşyalarıyla dolu İnvento eğlenceli bir mekân.


20.00
Modern öğün

Parma’da deneysel mutfağa rastlamak biraz zor. Bunca geleneksel tarif varken ne gerek? Zekice, küçük yenilikler katarak harika sonuçlar elde etmek mümkün. Örneğin ‘Borgo20’ böyle bir mönüyü ahşap kirişli, tuğla kemerli, samimi bir atmosferde sunuyor. Mezeler arasında çılbırlı, gevrek bezelyeli domuz yanağı kızartması, ana yemeklerde parmesan peynirli pilav, erik ve çıtır salam kızartması yanında servis edilen etler leziz. Parma usulü bitirmek isterseniz tatlı olarak Labrusco şarabı soslu Lambrusco üzümü sorbesini tavsiye ederiz. İki kişi, üçer tabak yemek, şarap hariç ortalama 270 TL.

36 Saatte Parma


22.00
Üzüm ve tahıl

Bunca şarapla nasıl başa çıkacaksınız? Tabii ki tadıma devam ederek. Fıçıların dik durduğu ‘Via Luigi Carlo Farini’ye gidin. Bar ve restoranlarla canlı bir havaya bürünen sokaktaki küçük, rustik şarap barlarından Tabarro’ya uğrayın. Fıçıdan yapılmış masalardan birine yerleşin, kuzey İtalya’nın köpüklü beyaz Franciacorta’sından gövdeli, damakta pek çok aroma bırakan Sicilya kırmızılarına kadar farklı türlerden seçim yapın. İkisinin ortasında bir kırmızı şarap arıyorsanız Toskana’dan Pollera Nera’yı deneyebilirsiniz.

Pazar


10.00
Harikalar sarayı

Yerel Louvre diyebileceğimiz Palazzo della Pilotta, saraydan sanat ve arkeoloji müzesine dönüştürülmüş. Katedral benzeri ‘Teatro Farnese’den geçerek müzeye girin. 17’nci yüzyılda inşa edilen, 2. Dünya Savaşı’nda yıkılan, 1950’lerde restorasyonla hayata döndürülen yapının müthiş ahşap salonunu hayretler içinde gezeceksiniz. ‘Galleria Nazionale’deki sanat ürünleri de sizi şaşırtacak. Resimler ortaçağdaki aziz portrelerinden 19’uncu yüzyılın güçlü ifadeye sahip portrelerine uzanıyor. En önemlileri Rönesans sanatının doruğu, Floransa ekolünden ressam Canalletto’nun altın kaplı Venedik silüetleri, Leonardo Da Vinci’nin “La Scapiliata”sı… Giriş 33 TL.

36 Saatte Parma

13.00
Tatlı final

Parma kültürünü, mutfağını, mağazalarını keşfettekten sonra son kez ağzınızı tatlandırmak için Banchini dondurmacısına gidin. Bu yıl Parma’lı çikolata firması Banchini’nin açtığı küçük dükkânda çikolata salamı, gofret, çikolataların yanı sıra antep fıstıklısından fındıklısına pek çok çeşit dondurma satılıyor (küçük kup 7 TL). Bu arada hazır olun… Tatil bitti, 10 dakika sonra rejime giriyorsunuz…

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