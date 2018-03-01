100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat Haberleri100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü
Seyahat 100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü
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Seyahat
Hürriyet Haber
01.03.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires, tam tamına 734 kitapçıya ev sahipliği yapmakla kalmıyor; aynı zamanda El Ateneo Grand Splendid'i de içinde barındırıyor. İşte hikayesiyle şaşırtan dünyanın en güzel kitapçısı...

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 Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yer alan benzersiz güzellikteki El Ateneo Grand Splendid isimli kitapçı, 1919 yılında açılan ve bugün yaklaşık 100 yaşında olan Grand Splendid Tiyatrosu’nun içine inşa edildi.

100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

 Açıldığı dönemde tiyatro ve opera gösterimleri için kullanılan bina, ilerleyen zamanda bir sinemaya dönüştürüldü. Ve son olarak 2000 yılında, her yıl bir milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açan El Ateneo Grand Splendid kitapçısı oldu.

100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

Bu büyüleyici bina aslen mimarlar Peró ve Torres Armengol tarafından tasarlanmış. Ardından mimar Fernando Manzone tarafından bir sinemadan bir kitapçıya dönüştürülmüş.

100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

Binanın çok sayıda bölümünü olduğu gibi koruyan mimar Manzone, sahneye, localara, inanılmaz mimari detaylara ve hatta kırmızı perdelere bile hiç dokunmamış100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

El Ateneo Grand Splendid kitapçısı, 2008 yılında The Guardian gazetesi tarafından dünyanın en güzel ikinci kitapçısı seçildi. Büyük bir özenle işlenmiş muhteşem dekoru ve insana verdiği 1920’lerin klasik opera ve tiyatro hissi düşünüldüğünde, bu hiç de şaşırtıcı bir seçim değil.

100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü

 

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