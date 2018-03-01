100 yıllık tiyatro binası büyüleyici bir kitapçıya dönüştürüldü
Arjantin'in başkenti Buenos Aires, tam tamına 734 kitapçıya ev sahipliği yapmakla kalmıyor; aynı zamanda El Ateneo Grand Splendid'i de içinde barındırıyor. İşte hikayesiyle şaşırtan dünyanın en güzel kitapçısı...
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yer alan benzersiz güzellikteki El Ateneo Grand Splendid isimli kitapçı, 1919 yılında açılan ve bugün yaklaşık 100 yaşında olan Grand Splendid Tiyatrosu’nun içine inşa edildi.
Açıldığı dönemde tiyatro ve opera gösterimleri için kullanılan bina, ilerleyen zamanda bir sinemaya dönüştürüldü. Ve son olarak 2000 yılında, her yıl bir milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açan El Ateneo Grand Splendid kitapçısı oldu.
Bu büyüleyici bina aslen mimarlar Peró ve Torres Armengol tarafından tasarlanmış. Ardından mimar Fernando Manzone tarafından bir sinemadan bir kitapçıya dönüştürülmüş.
Binanın çok sayıda bölümünü olduğu gibi koruyan mimar Manzone, sahneye, localara, inanılmaz mimari detaylara ve hatta kırmızı perdelere bile hiç dokunmamış
El Ateneo Grand Splendid kitapçısı, 2008 yılında The Guardian gazetesi tarafından dünyanın en güzel ikinci kitapçısı seçildi. Büyük bir özenle işlenmiş muhteşem dekoru ve insana verdiği 1920’lerin klasik opera ve tiyatro hissi düşünüldüğünde, bu hiç de şaşırtıcı bir seçim değil.
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