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    Samsung'tan katlanabilir telefon için önemli adım

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 08:53 | Son Güncelleme:

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon tasarım patentini aldı.

    Geçtiğimiz perşembe günü Samsun, Dünya Fikri Patent Organizasyonu'ndan (WIPO) yeni katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonun patentini aldı. Bu telefon önceki patentlerde olan cihazlara göre daha farklı. Şirket 21:9 en/boy oranını kullanmak yerine standart 18.5:9 Infinity Display ölçütlerini kullanmış.

    Samsungtan katlanabilir telefon için önemli adım

    Bu yeni cihazda ayrıca saat kayıcı benzeri bir menteşe yapısı tercih edilmiş. Bu menteşe yapısı ile akıllı telefonda mükemmel bir bükülme oranı elde edilmiş. Samsung'un şuan üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonun Samsung Galaxy X olacağı tahmin ediliyor.

    Samsungtan katlanabilir telefon için önemli adım

    Bu telefonun MWC 2018'de tanıtılması beklenirken, piyasaya çıkış tarihinin ise 2019 olması bekleniyor. Bunun sebebi olarak ise çok yüksek üretim maliyetleri ve sürekliliğin sağlanmaması gösteriliyor.

    Etiketler: Samsung , Katlanabilir telefon , Galaxy X , Patent
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