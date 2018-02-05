Roma’da hızlı trafik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya geldi ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti. Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği konularının ele alındığı görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AZİZ PETRUS BAZİLİKASI’NI GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan’daki görüşmeleri sonrasında Apostol Sarayı’nda bulunan ve Roma’daki en büyük dört bazilikadan ikincisi olan ‘Aziz Petrus Bazilikası’nı (San Pietro Bazilikası) da gezdi. Hıristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen ‘Aziz Petrus Bazilikası’, kubbesi ile Roma’nın siluetindeki en önemli eserlerden biri olarak biliniyor.

3 BİN 500 POLİS KORUDU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın sıkı güvenlik önlemleri alınan Vatikan ve İtalya ziyaretinde 3 bin 500 polis görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Roma’da İtalyan Başbakanı Paolo Gentiloni ile de bir araya geldi.