Özel teşvik sonuçları açıklandı.. İşte fiyatlar ve yerleştirme işlemleri

Özel Okul Teşvik sonuçları dün MEB tarafından açıklandı.. Adaylar, Veli Bilgilendirme Sistemi ve e-okul üzerinden de sonuç sorgulama sayfasına ulaşabiliyorlar.. Şimdi öğrencilerin kayıt süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitim desteğinden faydalanacak öğrenciler kayıt yaptıracaklar. Sonuçlar 'başvurular.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte diğer detaylar

Özel okul teşvik desteğinden yararlanmak isteyen özel okulların MEBBİS üzerinden başvuruları 10 Ağustos - 06 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılmıştı. Özel okullar teşvik sonuçları ise nihayet açıklandı. Özel okul nakil ve kesin kayıt işlemleri 15-22 Eylül 2017 tarihleri arasında ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül 2017 tarihinde, ek yerleştirme kayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Sorgulama sayfasına aşağıdaki linkten erişebileceğiniz Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL OKUL TEŞVİK KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TEŞVİK HANGİ KOŞULLARDA KESİLİYOR?

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan ve teşvik almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kademesinin sonuna kadar bu haktan yararlanıyor. Örneğin ilkokulda teşvik alan öğrenci 4 yılın sonuna kadar teşvik alıyor, ortaokulda tekrar başvuruyor. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybediyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

İŞTE ÜCRETLER

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Özel Anadolu Lisesi

Özel Ermeni İlkokulu

Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu

Özel Ermeni Ortaokulu

Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu

Özel Fen Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Musevi İlkokulu

Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu

Özel Musevi Ortaokulu

Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu

Özel Rum İlkokulu

Özel Rum Ortaokulu

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

Özel spor Lisesi

Özel Temel Lise

Özel Türk İlkokulu

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

Özel Türk Ortaokulu

Özel Laboratuvar Lisesi

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

Sıra No Kurum Türü Adı Destek Tutarları Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

1 Okul Öncesi 3.060,00 TL 6.000

2 İlkokul 3.680,00 TL 15.000

3 Ortaokul 4.280,00 TL 15.000

4 Ortaöğretim 4.280,00 TL 15.000

5 Temel Lise 3.680,00 TL 24.000

Toplam 75.000

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/ VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.