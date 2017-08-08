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    Son durum: LYS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM’nin açıklaması sosyal medyaya damga vurdu

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 14:51Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:15

    LYS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM’den gelen sürpriz açıklama sosyal medyayı da salladı. LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları, sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşmaya çalışıyor. İşte LYS 2017 tercih sonuçlarında son durum!

    LYS tercih sonuçları günün en çok konuşulan konusu oldu. Resmi Twitter adresinden duyuru yayınlayan ÖSYM, sonuçların 8 Ağustos’ta açıklanacağını duyurmuştu. LYS tercih sonuçları için sabırsızlanan üniversite adayları yaşadıkları heyecanı sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. Peki LYS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    LYS tercih sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Binlerce üniversite adayının büyük umutlarla beklediği LYS tercih sonuçları bugün saat 17’den sonra açıklanacak. Saat bilgisinin gelmesiyle birlikte heyecanı katlanan adaylar, duygularını sosyal medyadan dile getiriyor.

    ÖSYM'DEN LYS AÇIKLAMASI

    ÖSYM, 4 Ağustos tarihinde uzun bir süredir öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği LYS sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte tüm adaylar rahat bir nefes aldı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; LYS tercih sonuçları 8 Ağustos 2017 tarihinde https:/sonuc.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

    Ercan Unal‏ @Ercanunal7878
    Bugün LYS açıklanıyormuş inşallah herkes istediğine kavuşur.

    Berna‏ @no_mylord
    şu ygs lys tantanasında emeklerinin karşılığını alan istediği yeri kesin tutturan bizden değildir.

    Veysel Bozaba‏ @VeyselBozabaTR
    #2017YerleştirmeAçıklandı #lys sonuçları saat 17:00 dan sonra açıklanacak. Babalarınızın işten dönüş saati bekleniyor.

    Z‏ @sayilganzekiye
    İki yıldır yok ygs sitresi yok lys yok sonuç stresi yok tercih, bu ne lan kendimi mi keseyim?

    Pınar Yılmaz ☮‏ @pinaryilmazca
    Bir kere de sonuçları erken açıklayıp bizi bu yükten kurtarın. Bir kere.. #2017YerleştirmeSonuçları #ÖSYM #Ygs #Lys

    Edanur Bilici‏ @edanur_bilici
    YGS, LYS’ye hazırlanirken bu kadar uykusuz kalıp ders çalışsaydım şu an tercih sonucumu uykumda beklerdim.

    İsmail PEKPAK‏ @ismailpekpak
    #ösym LYS tercih sonuçlarımızı saat 17:00 den sonra açıklayacakmış. Açıkla da kurtulalım yeter artık.

    Figen Kükrer‏ @FigenKukrer
    Umarım herkes için güzel ve mutlu bir gelecek getirecek sonuçlar olur gençler.

    $£₩@¥‏ @smygvn28
    #ösym saat 5 e kadar gez eğlen uyu film izle hemen saat 5 olsun

    Biacayipkumral‏ @BusraDilaraAtlg
    Ösym sonuç sayfasını yenilemekten ciğerim soldu hadi #ösym

    Yıldız Korkmaz‏ @yldzzkrkmzz
    Hakan Altun telefonun başında çaresizce nasıl beklenildiğini bir de bizden görsün #ösym

    Hira Yağmur Keen‏ @hirayagmurkeen
    Buradan geri sayım yapabilirsiniz ben böyle bekliyorum.

    Emre Şahin‏ @EmreSahin_12 
    Sonuç ekranına girmeye çalışırken sitenin çökmesi ve o sırada daha önce hiç arayıp sormayan akrabaların sonuçları sorması... #ösym

    Sümoş |M|‏ @Smyyldrm28 
    O değilde Ösym'nin açıklayacağı o sunuçları ben nasıl babama açıklayacağım

    Etiketler: lys , lys tercih sonuçları , ösym
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