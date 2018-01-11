Öğretmenlere 'veli zorbalığı'

Araştırmada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Dijital çağ öğrenme kültürü öğretmenlere, öğrencilere ve velilere sağladığı faydalar yanında zarar da getirebiliyor; öğretmenlerin iş ve özel yaşam dengelerini alt üst edebiliyor. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin dengeyi sağlayamadığı durumlarda öğretmen çok yönlü zarar görebiliyor.



Veliler arası iletişim amaçlı kurulan ‘WhatsApp’ grupları, öğretmeni zor duruma sokan, zaman zaman ‘veli zorbalığı’yla sonuçlanan durumlara bile yol açabiliyor. Günün yorgunluğuyla evine gelen öğretmen, geç vakitte bir veli tarafından gelen mesajla mesaisine akşam da devam ediyor. Evi, ailesi ve özel işlerinden ödün vermekle kalmayıp aynı zamanda açıklama yapmak ve veliler arası uyumu sağlama mücadelesine girebiliyor.”



E-OKUL SİSTEMİYLE HABERLEŞECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin, veli ve öğrencilerle haberleşmesi için e-okul sistemi üzerinden yeni bir uygulama başlattı.

Öğretmen, bu sistemde kendi öğrenci ve velilerinin görebileceği duyuru ve hatırlatmaları yapabilecek. MEB, cep telefonlarındaki bilgilendirme mesajları nedeniyle öğretmenlerden gelen şikâyetleri e-okul sistemi üzerinden çözdü.

Öğretmenler, duyurularını yayınlayabilmek için öncelikle e-okul sistemine girecek. Daha sonra sistem üzerinden açılan ekrandan ‘Kurum İşlemleri-Bilgi Giriş İşlemleri-Öğrenci Duyuru İşlemleri’ bölümleri sırasıyla tercih edilecek. Öğretmen, sol üst köşedeki ‘+’ işaretine tıklayarak ‘duyuru/hatırlatma’ girişi yapabilecek. Bu duyurular, e-okulda öğrenciler ve veliler tarafından okunabilecek. / Gamze KOLCU/ANKARA