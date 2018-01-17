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    O mamalar satılmadan önce neredeydiniz?

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    17.01.2018 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Fransız polisi, dünya genelinde milyonlarca kutu satılan salmonella mikrobu tespit edilen bebek mamalarının üreticisi Lactalis şirketinin genel merkezi ve dört ayrı tesisine baskın düzenledi.

    PARİS savcılığından yapılan açıklamada, çok sayıda polisin, şirketin Laval kentinde bulunan genel merkezi, Craon, Torce ve Change kentlerindeki üretim merkezleri ve Paris’in güneydoğusundaki Choisy-le-Roi kentindeki uluslararası operasyonlar merkezine baskın düzenlediği belirtildi. 

    Açıklamada, sabahın erken saatlerinde başlatılan baskınlar sırasında şirket bünyesinde bakterili bebek mamalarının üretimi ve dağıtımı ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırıldığı kaydedildi.
    Şirketin Craon’daki fabrikasına 10 civarında araçla giren polislerin, buradan bakterili süt ve bebek maması örnekleriyle ayrıldığı bildirilen açıklamada, baskınlar sırasında ülkedeki kamu sağlığı, gıda güvenliği ve çevre koruma ile ilgili kuruluşların uzmanlarının da incelemelere katılmak amacıyla hazır bulunduğu aktarıldı.

    SALMONELLA TESPİT EDİLMİŞTİ
    Lactalis grubuna ait Fransa’nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Lactalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625’e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.
    Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.
    Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı alınmasına rağmen ürünlerin Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

    83 ÜLKEDE 12 MİLYON KUTU
    Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan’da benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti.
    Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde 83 ülkede 12 milyon kutudan fazla satılmış olabileceğini söylemişti.

    Etiketler: bebek mamaları
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