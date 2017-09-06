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    Mülteci almayan o ülkeler ne yapacak

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    06.09.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:34

    Avrupa Birliği, Adalet Divanı’nın bu kararını dört gözle bekliyordu. Adalet Divanı Macaristan ve Slovakya’nın Avrupa’da mülteci dağıtımı kotasına karşı itirazını reddetti.

    AVRUPA Birliği 2015’te yaşanan mülteci krizini çözmek, Yunanistan ve İtalya’nın mülteci yükünü azaltmak için üye ülkelere ekonomik gücü ve nüfusu oranında mülteci kotası kararı aldı. 120 bin mülteci ve Türkiye’den alınacak Suriyeli mülteciler de bu kotaya göre AB ülkelerine dağıtılacaktı. Ancak Macaristan, Slovakya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti mülteci kotasına karşı çıktı. Macaristan ve Slovakya AB’nin almış olduğu kota kararına Avrupa Adalet Divanı nezdinde itiraz etti.

    ORBAN’A AĞIR DARBE OLDU
    Avrupa, Adalet Divanı’nın alacağı bu kararı merakla bekliyordu. Karar aynı zamanda AB’nin kararları oy çoğunluğuyla alabileceğinin hukuksal yolunu da açacaktı. Adalet Divanı beklenen kararı verdi ve Macaristan’la Slovakya’nın itirazını reddetti. Adalet Divanı’nın kararı Macaristan Başbakanı Viktor Orban için ağır bir darbe olarak yorumlandı. Orban mülteci konusundaki tavrı nedeniyle AB ülkelerinde ve Komisyon’da yoğun tepkileri üzerine çekiyordu.
    Sağ muhafazakar Başbakan Orban son olarak Brüksel’de AB’ye mülteci akınına karşı Macaristan sınırında çektirdiği dikenli tel örgünün masrafı olarak 400 milyon euroluk bir fatura göndererek, bu paranın yarısını ödemesini istemişti.

     

    Etiketler: ADALET DİVANI , AB , Macaristan , Slovakya , Mülteci
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