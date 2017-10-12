Milyonlarca adayın gözü YÖK’te

Her yıl 2 milyondan fazla adayın yarıştığı üniversite sınav sistemi değişiyor. Adayların uzun süredir merakla beklediği yeni üniversiteye giriş sistemi bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanıyor. Prof. Dr. Saraç, YÖK Başkanlığı’nda saat 11.00’de yapacağı toplantıda yeni sistemin detaylarını anlatacak.

MATEMATİK VE TÜRKÇE’NİN MERKEZDE OLDUĞU BİR SINAV



Başkan Saraç, 26 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada yeni sistemle ilgili şu bilgileri vermişti:

- Mart ve haziran ayında yapılan sınavın bir hafta sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

- 18 puan türü azaltılacak. Bunlar çok sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Her bir puan türünde genel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.

- Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.