Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Haberler >Eğitim>Milyonlarca adayın gözü YÖK’te

    Milyonlarca adayın gözü YÖK’te

    Hürriyet Eğitim
    12.10.2017 - 08:47 | Son Güncelleme:

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milyonlarca adayın merakla beklediği yeni üniversiteye giriş sistemini bugün açıklıyor. Açıklama yaklaşık 2 saat sonra yani 11.00’de yapılacak.

    Her yıl 2 milyondan fazla adayın yarıştığı üniversite sınav sistemi değişiyor. Adayların uzun süredir merakla beklediği yeni üniversiteye giriş sistemi bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanıyor. Prof. Dr. Saraç, YÖK Başkanlığı’nda saat 11.00’de yapacağı toplantıda yeni sistemin detaylarını anlatacak. 

    MATEMATİK VE TÜRKÇE’NİN MERKEZDE OLDUĞU BİR SINAV
    Milyonlarca adayın gözü YÖK’te
    Başkan Saraç, 26 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada yeni sistemle ilgili şu bilgileri vermişti:

    - Mart ve haziran ayında yapılan sınavın bir hafta sonunda bitirilmesi hedefleniyor.
    - 18 puan türü azaltılacak. Bunlar çok sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Her bir puan türünde genel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.
    - Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

    Etiketler: YÖK , Üniversite , Sınav , üniversite sınavı , Prof. Dr. Yekta Saraç
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri