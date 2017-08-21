Merkel'den yeni gerilim alanı: Doğan Akhanlı

ALMANYA’nın Köln kentinde yaşayan Yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da Türkiye’nin talebi nedeniyle gözaltına alınması Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de sert tepkisine neden oldu. Merkel, RTL televizyonunda Akhanlı’nın gözaltına alınması nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçladı. Interpol’ün “bu tür şeyler için” kullanılamayacağını söyledi.

Akhanlı’nın serbest bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Merkel, konuyla ilgili olarak İspanyol hükümeti ile bağlantıya geçtiklerini de belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de “Akhanlı’nın serbest bırakılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirenlerin Avrupa’nın öbür ucunda tutuklanmasının sağlanamayacağını” ifade etti.





SÜREÇ HAFTALAR ALACAK

İspanya’nın tatil bölgesi Granada’da cuma günü gözaltına alınan Türkiye kökenli Alman vatandaşı Doğan Akhanlı, adli kontrol şartı ile pazar günü serbest bırakılmıştı. Türkiye’nin talebi ile kırmızı bültenle aranan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini öncelikle İspanyol yargısının araştırması gerekiyor.

İspanyol yargısının Akhanlı’nın iadesinin mümkün olabileceği hükmüne varması durumunda da İspanyol hükümeti son sözü söyleyecek. Bu sürecin de haftalar alacağı tahmin ediliyor.

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