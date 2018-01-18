MEB'in yasaklamadığı oyunlar hangileri?

Çocukların şu zamanda, derslerinden sonra en çok vakit geçirdikleri şey tabletler. Aslında şu zamanda 7'den 70'e tüm insanlar, şahsi işlerinden sonra tüm vakitlerini tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik araçlarda geçiriyor. Ancak yetişkinlik evresini tamamlamış insanlara nazaran çocuklar, tablet ve akıllı telefonlardan zararını fazlasıyla alıyor. Çocukların en çok ilgi duyduğu şey, okul ve ödevlerinden sonra oyunlar. Tablet de bilgisayara göre daha basit kullanım olanağı sunduğundan çocuklar direkt olarak tabletle ilgileniyor ve durmadan oyun oynuyorlar.

İnternet ortamında olması gerekenden çok fazla oyun var. Ve artık bazı şeylere erişmek eskisinden daha kolay. Çocuklar bu sayede duydukları veya bir yerde gördükleri oyunlara bir tıkla erişebiliyor ve oynuyorlar. Ancak bir çocuğun gelişimini olumlu şekilde tamamlaması için tabii ki yararlı oyunlar oynaması gerek. Burada ebeveynlere de çok iş düşüyor. Çocuklarının neyle uğraştıklarını, neye zaman ayırdıklarını, gelişimlerinin olumlu olması için takip etmeleri gerekiyor. Bu sorun için Milli Eğitim Bakanlığı'da önlemini almış durumda. Çocukların hem teorik olarak gelişmeleri hem de hayal gücünün gelişmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın da geliştirdiği oyunlar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, çocukların gelişimlerini olumlu tamamlaması için geliştirdiği ve yasaklamadığı oyunlar ise şöyle;

Ebru Boyama

Çocukların hayal güçlerini geliştirmek için MEB tarafından geliştirilen Ebru Boyama oyunu, Ebru Sanatı tarzı bir boyama oyunu. Ayrıca basit arayüzüyle çocukların kullanımı da kolay.

Kare Kapmaca

Hem bilgisayarla hem de başkalarıyla oynanabilen MEB'in Kare Kapmaca oyunu, çocukların zeka gelişimini etkileyen bir oyun. Çocukların bu oyunda, çizgiler çekerek kare yapmaları gerekiyor.

MatMatik

MEB'in geliştirdiği bu oyunun oynanış amacı, çapraz, dikey ya da yatay olmak üzere üç farklı seçenekte en az 4 alanı ele geçirmeye çalışmak. Hem bilgisayara karşı hem de başkalarıyla oynanabilen bu oyunu oynamak için, hem strateji hem de çarpma işlemi bilgisi gerekiyor.

Kelime Türetmece

Çapraz, yatay ya da dikey olarak harflerin birleştirilmesi sonucu kelime kazanmaya çalışılan MEB'in bu oyunu, çocukların hem kelime dağarcığını hem de iletişim kapasitesini genişletiyor.

Ateş ve Su

Bu oyunda iki karakter var. Birisi su diğeri ateş. Oyun yardımlaşmayı öğretiyor. Oyunda ateş suya, su da ateşe yardım ediyor. Suyun hareket tuşları w, a, s ve d iken, ateş ise yön tuşları ile yönetiliyor. Oyun, bölüm bölüm olarak sunuluyor. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da seviyeler, kolaydan zora doğru gidiyor. Oyunda turuncu, açık mavi ve yeşil renkte olmak üzere 3 adet çukur bulunuyor. Turuncu renk ateşi, açık mavi ise suyu temsil ediyor. Anlaşılacağı üzere suyun turuncu renkteki çukura, ateşin de mavi renkteki çukura düşmemesi gerekiyor. İkisinin de düşmemesi gerek çukur ise yeşil renkte yer alıyor.