MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>MEB'den Ensar protokolü

    MEB'den Ensar protokolü

    Gülseven ÖZKAN
    29 Temmuz 2017 - 01:18Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 06:26

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Ensar ve Birlik Vakfı ile protokol imzaladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli olmak üzere ‘Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği’ yaptı. Buna göre Ensar Vakfı sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyebilecek.

    Protokolde MEB yükümlükleri arasında “Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili vakıfla ortaklaşa belirlenen kulüplerin ortaöğretim kurumlarında kurulmasına imkân tanır” maddesi yer aldı. Bakanlık ayrıca düzenlenecek etkinlikler konusunda vakıfla koordineli çalışacak.

    MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Birlik Vakfı ile imzaladığı 3 yıllık protokole göre ise bu kapsamda açılacak kurslarda vakıf personeli olan eğiticilere, ihtiyaç duyulduğunda kendi bünyesinde bulunan öğretmenlere, uzmanlara veya usta öğreticilere görev verilmesini sağlayacak ve ücretlerini ödeyecek. İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri de yapılan işlemlerin mevzuatlara göre yürütülmesini, denetlenmesini sağlayacak.

    Etiketler: MEB , Ensar Vakfı , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri