 MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı... Ön başvurular 2-8 Mart’ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini dün paylaştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

EŞİTLİK DEVAMINDA BİLGİSAYAR KURASI

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER?

MEB'den yapılan duyuruda, 18 sözlü sınav merkezi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralandı:

1- Adana

2- Afyonkarahisar

3- Ankara

4- Antalya

5- Bursa

6- Elazığ

7- Erzurum

8- Gaziantep

9- İstanbul

10- İzmir

11- Kayseri

12- Konya

13- Malatya

14- Muğla

15- Ordu

16- Samsun

17- Sivas

18- Trabzon

EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN İLK 5 BRANŞ

BRANŞ KONTENJAN 1 Sınıf Öğretmenliği 3 bin 806 2 İngilizce Öğretmenliği 2 bin 2 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1.907 4 Okul Öncesi Öğretmenliği 1.676 5 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1.453

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