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    MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı... Ön başvurular 2-8 Mart’ta

    Hürriyet Eğitim
    19.02.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    MEB, martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında en fazla kontenjanı 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart’ta yapılacak. Sözlü sınavlarsa 14 Nisan-8 Mayıs arasında düzenlenecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini dün paylaştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

    KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50
    Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

    EŞİTLİK DEVAMINDA BİLGİSAYAR KURASI
    Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

    SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER?
    MEB'den yapılan duyuruda, 18 sözlü sınav merkezi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralandı:
    1- Adana
    2- Afyonkarahisar
    3- Ankara
    4- Antalya
    5- Bursa
    6- Elazığ
    7- Erzurum
    8- Gaziantep
    9- İstanbul
    10- İzmir
    11- Kayseri
    12- Konya
    13- Malatya
    14- Muğla
    15- Ordu
    16- Samsun
    17- Sivas
    18- Trabzon

    EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN İLK 5 BRANŞ

     BRANŞKONTENJAN
    1Sınıf Öğretmenliği3 bin 806
    2İngilizce Öğretmenliği2 bin 2
    3Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği1.907
    4Okul Öncesi Öğretmenliği1.676
    5İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1.453

    İşte, öğretmen alımının branş dağılımı listesiİşte, öğretmen alımının branş dağılımı listesi

     MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı... Ön başvurular 2-8 Mart’ta

     

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    Etiketler: ÖĞRETMEN , atama , Milli Eğitim Bakanlığı
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