Sigaranın Etkilerini Akciğerlerinizden Atmanın Yolu

Sigara içmek diyabet, inme, kanser, kalp hastalığı, akciğer hastalıkları ve kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) gibi çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Göz hastalıkları, tüberküloz ve romatoid artrit gibi immün sistem sorunları riskini önemli ölçüde artırabiliyor.

Sigaranın etkilerinden temizlenebilmek için, önereceğimiz tarifi uygulayabilirsiniz. Mahmure.com editörleri olarak sigaranın etkilerini azaltmak yerine bu zararlı alışkanlıktan doğrudan kurtulmaya çalışmanızı öneriyoruz. Bizim vereceğimiz tarif de dahil olmak üzere hiçbir karışım, sigaranın vücuda olan zararlarını tamamen ortadan kaldıramaz. Öte yandan bu tarz karışımları uygulamadan önce bir doktordan onay almayı da ihmal etmemelisiniz.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN TARİF

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zerdeçal

3 adet orta boy soğan

Küçük boy zencefil kökü

400 gram şeker (bal veya akçaağaç şurubu da olabilir)

1 litre su

Hazırlanışı:

Suyu bir tencereye dökün ve şekeri ekleyin. Ocağın altını açın ve kaynamaya bırakın. Diğer yandan soğanları dörde bölün, zencefil kökünü dilimleyin. Soğan ve zencefili de kaynayan suyun içine ekletin. Ardından zerdeçalı ekleyin ve ocağın altını kısın. Karışımı, miktarı yarıya düşene kadar kaynatın. Süzün ve cam kavanoza dökün. Soğuduktan sonra buzdolabına koyun. Bu karışımı sabahları aç karna ve akşam uyumadan önce 2 yemek kaşığı için.

Zerdeçal, mineraller, vitaminler bakımından zengin ve omega 3 yağ asitleri yüksektir. Etkili antikanser, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Soğan, zararlı durumları önlemede oldukça etkili olan güçlü anti-kanser özelliklerine sahiptir. Her türlü solunum yolu hastalıklarından kaçınmakta çok faydalıdır. Zencefil ise sağlığa sayısız faydası olan inanılmaz bir bitkidir.