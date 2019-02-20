Pancar Detoksu Nedir? Pancar Detoksu Nasıl Yapılır?
"Pancar detoksu vücuttaki toksinleri atmaya ve kilo vermeye yardımcı olur. Peki pancar detoksu nedir, pancar detoksu nasıl yapılır?"
1 adet pancar yaklaşık 8 mg şeker içerir. Fakat pancarın suyu sıkıldığında şeker/karbonhidrat posa kısmında kalır ve süzülmez. Bu nedenle pancar suyu şekersiz ve bol lifli içeriğe sahiptir.
Pancar A, B ve C vitaminleri içerir, ayrıca kan şekerini, kolesterol seviyesini ve bağırsak işlevlerini düzenleyen çözülebilir lifler içerir.
PANCARIN FAYDALARI NELERDİR?
- Antioksidan açısından çok zengindir.
- Metabolizmayı güçlendirir ve yağları yakar.
- Pancar potasyum içerir, bu kan basıncını düzenler.
- İçeriğindeki lifler ile vücuda detoks yapar, toksin ve sıvı tutulumunu önler.
- Tok tutar ve bağırsakları da maksimum düzeyde çalıştırır.
- Erken yaşlanmayı da önler.
- Kötü kolesterolü azaltır.
Demir, magnezyum, fosfor, folik asit ve A, B, C vitaminleri içerir. Bunlar gerçek anlamda kan akışınızı güçlendirmek ve zararlı maddelerin atılımı için bu sebzede bir araya gelmiştir.
PANCAR SUYU DETOKSU TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet taze pancar
- 1 tatlı kaşığı toz probiyotik
Tarif:
- 3 adet pancarı yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağında sıkın.
- Sıktığınız pancar suyuna probiyotik ekleyin ve hafifçe karıştırın.
- Pancar suyunu her akşam yemek öncesi veya yemek sırasında içebilirsiniz.
- Sindirim sisteminizi düzenleyip ve kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır.
MAHMURE ÖZEL