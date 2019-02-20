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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pancar Detoksu Nedir? Pancar Detoksu Nasıl Yapılır?

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Pancar Detoksu Nedir? Pancar Detoksu Nasıl Yapılır?

"Pancar detoksu vücuttaki toksinleri atmaya ve kilo vermeye yardımcı olur. Peki pancar detoksu nedir, pancar detoksu nasıl yapılır?"

1 adet pancar yaklaşık 8 mg şeker içerir. Fakat pancarın suyu sıkıldığında şeker/karbonhidrat posa kısmında kalır ve süzülmez. Bu nedenle pancar suyu şekersiz ve bol lifli içeriğe sahiptir.

Pancar A, B ve C vitaminleri içerir, ayrıca kan şekerini, kolesterol seviyesini ve bağırsak işlevlerini düzenleyen çözülebilir lifler içerir.

Pancar Detoksu Nedir Pancar Detoksu Nasıl Yapılır

PANCARIN FAYDALARI NELERDİR?

  • Antioksidan açısından çok zengindir.
  • Metabolizmayı güçlendirir ve yağları yakar.
  • Pancar potasyum içerir, bu kan basıncını düzenler. 
  • İçeriğindeki lifler ile vücuda detoks yapar, toksin ve sıvı tutulumunu önler.
  • Tok tutar ve bağırsakları da maksimum düzeyde çalıştırır. 
  • Erken yaşlanmayı da önler. 
  • Kötü kolesterolü azaltır. 

Demir, magnezyum, fosfor, folik asit ve A, B, C vitaminleri içerir. Bunlar gerçek anlamda kan akışınızı güçlendirmek ve zararlı maddelerin atılımı için bu sebzede bir araya gelmiştir.

PANCAR SUYU DETOKSU TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet taze pancar 
  • 1 tatlı kaşığı toz probiyotik 

Tarif:

  • 3 adet pancarı yıkadıktan sonra katı meyve sıkacağında sıkın. 
  • Sıktığınız pancar suyuna probiyotik ekleyin ve hafifçe karıştırın.
  • Pancar suyunu her akşam yemek öncesi veya yemek sırasında içebilirsiniz. 
  • Sindirim sisteminizi düzenleyip ve kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır.  

MAHMURE ÖZEL

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