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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mevsim Geçişlerinde Hava Durumuna Göre Giyinmek Ağrıları Azaltıyor

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Mevsim Geçişlerinde Hava Durumuna Göre Giyinmek Ağrıları Azaltıyor

"Mevsim geçişlerinde bel ve boyun ağrıları şikâyetiyle hekime başvuruların sayısının arttığını vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, “Mevsim geçişleri bel ve boyun ağrılarının en sık yaşandığı zamanlardır çünkü genellikle insanlar hala bir önceki mevsime göre giyinmeye devam eder. Bu yüzden takvime göre değil, hava durumuna göre giyinilmeli” dedi."

Bel, boyun ve eklem ağrıları, Türkiye’de milyonlarca kişinin hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştığı en önemli ortopedi sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrılardan şikâyetçi kişi sayısında hızlı bir artış görülüyor. Yavaş yavaş sonbaharın sıcak günlerinden soğuk günlerine doğru yol aldığımız bu günlerde hekime en sık başvuru sebeplerinden biri bel ve boyun ağrıları oluyor.

Soğuk eklem ve kasların yaralanma riski fazla

Ağrıların en sık rastlanan sebebi, soğuk ortamda kasların daha gergin olması sonucunda hareket kabiliyetinin daha kısıtlı olması. Bu da zaten bozulmuş omurgaya ek yük bindiriyor. Sporcular idman veya müsabaka öncesi sakatlanma riskini azaltmak için mutlaka ısınma hareketi yapar. Çünkü soğuk eklemler ve kasların yaralanma riski daha fazladır. Aynı durum spor yapmayan insanlar için de geçerlidir. Hava soğukken yapılan ani bel ve boyun hareketleri, omurga eklemlerine ve omurga çevresinde bulunan kasların zedelenmesine yol açarak ağrıya sebebiyet verebilir.

Soğuk havada omurga ağrılarındaki artışın bir diğer sebebi ise omurga eklemleri arasında bulunan sıvıdaki akışkanlığının azalmasına bağlı olarak omurga eklemlerinin hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıdır. Ayrıca soğuk havalarda insanların yürüme ve dış aktivite sürelerinin azaldığı, daha yağlı yemeklerle beslenme oranının arttığı da görülmektedir. Hareket azlığı ve kilo alma, doğal olarak ağrılarda da artışa yol açar.

Omurga sağlığı artık genç yaşlarda bozuluyor

Çalışma ve yaşam şartları insanları egzersizden ve hareketten uzaklaştırdıkça omurga sağlığının bozulması daha erken yaşlarda görülmeye başladı. Bunun yanı sıra, manyetik rezonans (MR) tetkikinin daha ulaşılabilir olması, bu bozulmaların daha erken teşhis edilmesine olanak sağladı. Omurgada görülen bu bozulmalara bağlı olarak bel ve boyun ağrıları yüzünden polikliniklere gelen hasta sayısında son yıllarda önemli bir artış görülüyor. Havaların soğuması ile bu sayının katlandığını görüyoruz.

Mevsim Geçişlerinde Hava Durumuna Göre Giyinmek Ağrıları Azaltıyor

İş yerinde saatte bir kez gerinme hareketi yapın 

Mevsim geçişleri bel ve boyun ağrılarının en sık yaşandığı zamanlardır çünkü genellikle insanlar bir önceki mevsime göre giyinmeye devam ederler. Vücutları da bu değişikliğe hemen adapte olamaz. Bu yüzden öncelikle takvime göre değil, hava durumuna göre giyinmek daha uygun olur. Geceleri pencere açık uyumamak, üzerimizi havaya uygun şekilde örtmek, sabah kalktığınızda ağrı ile uyanmanızı büyük ölçüde önleyecektir.

Fazla kilolar ve hareket azlığının ağrıları artırdığını biliyoruz. Bu nedenle gün içerisinde yediğimiz yemeklere ve aktivitelerimize dikkat etmek ağrılardan kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Masa başı iş yapanların saatte 1 kez mutlaka oturdukları yerden kalkarak germe hareketleri yapmaları, gün içerisinde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapmaları çok önemlidir. Bu aktiviteler hem zihinsel olarak hem bedensel olarak zinde kalmamızı sağlar.

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