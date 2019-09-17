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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Koyu Ten D Vitamini Eksikliği Sebebi

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Koyu Ten D Vitamini Eksikliği Sebebi

"D vitamini, asıl etkisi kas-kemikler üzerine olmakla birlikte yapılan araştırmalarda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, beyin gelişiminde ve depresyon riskinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. D vitamini eksikliğinin kemik kaybına, düşük kemik yoğunluğuna neden olarak kemik kırılma ihtimalini arttırabildiğini belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Güneşten hoşlanmayan veya yoğun çalışma temposu içinde güneşe çıkmayı ihmal eden insanlar, süt alerjisi olanlar veya vegan diyet uygulayanlar ve koyu tenli insanlarda D vitamini eksikliği öz konusu olabilir” dedi."

Esmerler açık tenlilere göre güneşte daha uzun süre kalmalı

D vitamini almanın en kolay yolun cildin doğrudan güneş ışığına, özellikle de ultraviyole B ışınlarına maruz kalmasıdır. Güneşte kalma süresi cildin özelliklerine göre değişir. Açık tenli kimselerin cildi genellikle 30 dakika içinde pembeye dönmeye başlayacağından, vücudun ihtiyaç duyduğu D3 vitamini üretmek için sadece 15 dakika güneşe maruz kalmaları yeterli olur. Esmer tenli kimselerin D vitamini üretmek için güneşte kalma süresi daha uzun olabilir. Güneşe çıkma saati, cildin tonu ve iklim koşullarına göre güneşte kalma süresi değişiklik gösterebilir. 

D Vitamini eksikliği hiçbir belirti vermeyebilir

D vitamini eksikliğine neden olan etmenler arasında ten rengi ve vegan olmanın yanı sıra cildin güneş görmesini engelleyecek kıyafetler giymek, güneş ışığının daha az olduğu kuzey bölgelerinde yaşamak, obezite veya gastrik bypass ameliyatı, emzirilen ve D vitamini takviyesi almayan bebekler, gebelik ve yaşlanma yer alır. D vitamini eksikliğinin tipik bir belirtisi yoktur. Genellikle kemiklerde ağrı, yorgunluk gibi yakınmalara neden olabilir. Bazen de hiçbir belirtisi olmayabilir. 

Somon, uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini yönünden zengin

Genel olarak güneş ışığına maruz kalmak vücudun ihtiyaç duyduğu D vitamini almak için en iyi yoldur. D vitamini içeren yiyeceklerin tüketimi de çok yeterli olmamakla birlikte oldukça yararlı. Somon, uskumru gibi yağlı balıklar, mısır gevreği, süt, yumurta sarısı, portakal suyu, tahıl, sığır karaciğeri ve yoğurt D vitamini yönünden oldukça zengin besinler arasında yer alıyor.

Anne sütü ile beslenen bebeklere D vitamini takviyesi yapılmalı

Bebekler doğrudan güneş ışığından korunmalı ve güneş kremi kullanmaları gerektiğinden, genellikle bu takviyeden yeterince vitamin alamazlar. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), anne sütü ile beslenen bebeklerin günde 400 IU D vitamini takviyesi almalarını önerir. Bu konuda çocuk uzmanınızdan destek almanız uygun olur. 

D vitamininin fazla olması da hastalık sebebi

D vitamininin aşırı dozda alınması da eksikliği gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Vücutta çok fazla D vitamini varsa, kalsiyum seviyeleri yükselir ve hiperkalsemiye neden olabilir. Hiperkalsemi iştahsızlık, fazla miktarda idrara çıkma, böbrek yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, susuzluk hissi, kabızlık, bulantı-kusma, bilinç kaybı, koma gibi ciddi durumlara yol açabilir.

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