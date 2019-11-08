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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Korkularımız da Kilo Yapıyor!
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Korkularımız da Kilo Yapıyor!

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Korkularımız da Kilo Yapıyor!

"Yağlanmaya neden olan faktörlerin başında korkularımızın geldiğini belirten Anesteziyoloji ve Algoloji Uzmanı Dr. Erhan Özer, korkuların da kilo yaptığını belirtti. "

Sürekli diyet yapıyor ama kilo veremiyorsanız önce korkularınızdan kurtulmalısınız. Korkularımız vücut sistemimizin yağ dengesini bozuyor. Ve her bir korku çeşidi bedenimizde farklı bölgelere yerleşmiş yağlanmalara sebep oluyor. Örneğin kalça ve bacaklardaki yağlanma ve birikimin sebebi gelecek korkusu.

Bu konuya bütüncül yaklaşmak, beden, ruh ve zihin üçgeni içinde ele almak gerekir. Yeni nesil tıp anlayışına göre kanıtlanmış bir gerçek var ki, o da korkularımızın bizi yönettiği. Eğer sağlıklı besleniyor ve düzenli spor yapıyorsak ancak ruhsal ve zihinsel yaşantımızda problemler varsa kilo vermemiz yavaşlar, zorlaşır ya da aksine ne yapsak kilo almaya devam ederiz. Bu nedenle öncelikle hayattaki korkularımızı yenmeliyiz.

Öfke göbekte yağlanmaya, yalnızlık korkusu obeziteye yol açıyor

Gelecek korkusu kalça ve bacaklarda, cinsel korkular, ölüm ve hastalık gibi realite korkuları göbek altında, zihinsel egolarımızın yarattığı başarısızlık korkusu ile aşırı öfke göbekte yağlanmaya ve kilo birikimine sebep oluyor. Yalnızlık ve terk edilme korkusu ile oluşan sevgi arayışı ise vücudun tüm bölgesine yerleşen bir yağlanmaya neden oluyor. Obezitenin temelinde yatan korkular da bunlar. Bu korkular yeme isteğini, yemekten haz almayı ve yiyerek duygusal doyuma ulaşma isteğini artırıyor.

Korkularımızla baş edemezsek “yoyo sendromu” yaşarız

Korkular yaşandığında sistem otomatik olarak hayatta kalabilmek amacıyla (kaç veya savaş modu) beyne gönderdiği sinyallerle “eyvah korku başlıyor bize enerji (yağ) lazım” diyerek yağ depolamaya başlıyor. Korkunun teması ile kısır döngü oluştuğunda ise sık sık kilo alıp vermeye başlıyoruz. İlgili bölgedeki yağların temelli erimemesi, sadece küçülüp tekrar büyümesine yoyo sendromu deniliyor. Diyet ile terazide kilo veriyorsunuz ancak bu kısa süreli oluyorsa, çok hızlı bir şekilde kilo veriyor ve geri alıyorsanız ya da su bile içsem yarıyor diyorsanız yoyo sendromundasınız demektir. Bundan kurtulmanın tek yolu ise bir an önce tüm korkulardan kurtulmak. Korkular bittiğinde vücut kendiliğinden yedek enerji depolamayı bırakıyor. Bu sayede kilolarınızdan kalıcı bir şekilde kurtulmuş oluyorsunuz.

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