Libidonuzu Uçuran Yiyecekler

Keten tohumu Günde sadece bir yemek kaşığı keten tohumu, testosteronu (Why We Love’un yazarı ve Women’s Health Danışmanı Doktor Helen Fisher’a göre libidoyu doğrudan en çok arttıran kimyasal) yükseltir. Cinsel güdüleri arttırmasının yanı sıra bu fındık tadına benzer tohumlar, içinde cinsel hormonların yapıtaşları olan yağ asitlerini (omega-3 ve omega-6) barındırır. Dr. Hutcherson “Eğer vücudunda yeteri kadar yağ asidi yoksa hormon değerlerin, dolayısıyla da cinsel isteğin düşer” diyor. Keten tohumu yağı, balıktan iki kat fazla omega asidi içeriyor.



Günde sadece iki yemek kaşığı tohum da günlük vitamin ve mineral ihtiyacının % 40’ını karşılar. Kısaca motoru ateşlemek istiyorsan ya günde bir çay kaşığı keten tohumu yağı yutmalısın ya da her gün salatana veya kahvaltıda mısır gevreğinin üzerine bir yemek kaşığı serpmelisin. Önemli bir not düşmek gerekirse tohum da yağ da çabuk bozulabileceğinden ya ışık geçirmez bir şişede ya da vakumlu poşetlerde tutmalısın. Böylece rafta daha uzun süre saklayabilirsin. Eğer keten tohumunun tadını beğenmezsen yerine ceviz de deneyebilirsin.