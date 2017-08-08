Libidonuzu Uçuran Yiyecekler
Cinsel yaşamın tehditlerinden biri de libido düşüklüğü. İlişkileri etkileyen bu duruma karşı bazı yiyecekler olumlu sonuçlar veriyor.
Zencefil
Özel bir günde “Sevgilime ne pişireceğim?” diye mi düşünüyorsun? Yüksek ateşte çabucak pişebilen zencefil için Asya mutfağına danışabilirsin. Zencefilin güçlü kökleri dolaşım sistemini etkiler ve genital organlara kanın pompalanmasını hızlandırır. “Taze zencefilin kavanozda satılandan daha keskin bir tadı vardır” diyor Cadell. Bu da demek oluyor ki zencefili koklamak yemekten daha etkili olacaktır.
Besinler kan basıncını yükselttiğinde damarlarda yoğunlaşan kan akışı genital bölgedeki dokuları sertleştirir. Daha sonra damarlar daralır ve cinsel bölgelerdeki kanın dışarı çıkışı engellenmiş olur. Bu sayede hassaslık daha da yükselir. Peki, elinde sadece toz zencefil varsa? O zaman kan akışında yine bir artış olacak ancak etkisi daha az olacaktır.
Muz
Seksin daha uzun sürmesini istiyorsan maraton başlamadan önce hazırlıklı olmalısın. Büyük bir muz yatakta dayanıklılığını sağlamak için mükemmel bir besin. Muz içinde B Vitamini barındırır. B Vitamini ise karbonhidratları enerjiye çevirmek için gereklidir.
Aynı zamanda testosteron gibi hormonların üretilmesine yardım ettiği de düşünülüyor. “İşe koyulmadan birkaç saat önce bir tane muz yemeyi deneyebilirsin” diyor Pleasure’ın yazarı Hilda Hutcherson.
Keten tohumu
Günde sadece bir yemek kaşığı keten tohumu, testosteronu (Why We Love’un yazarı ve Women’s Health Danışmanı Doktor Helen Fisher’a göre libidoyu doğrudan en çok arttıran kimyasal) yükseltir. Cinsel güdüleri arttırmasının yanı sıra bu fındık tadına benzer tohumlar, içinde cinsel hormonların yapıtaşları olan yağ asitlerini (omega-3 ve omega-6) barındırır. Dr. Hutcherson “Eğer vücudunda yeteri kadar yağ asidi yoksa hormon değerlerin, dolayısıyla da cinsel isteğin düşer” diyor. Keten tohumu yağı, balıktan iki kat fazla omega asidi içeriyor.
Günde sadece iki yemek kaşığı tohum da günlük vitamin ve mineral ihtiyacının % 40’ını karşılar. Kısaca motoru ateşlemek istiyorsan ya günde bir çay kaşığı keten tohumu yağı yutmalısın ya da her gün salatana veya kahvaltıda mısır gevreğinin üzerine bir yemek kaşığı serpmelisin. Önemli bir not düşmek gerekirse tohum da yağ da çabuk bozulabileceğinden ya ışık geçirmez bir şişede ya da vakumlu poşetlerde tutmalısın. Böylece rafta daha uzun süre saklayabilirsin. Eğer keten tohumunun tadını beğenmezsen yerine ceviz de deneyebilirsin.
İstiridye
Eski Romalılar tahrik edici etkisi olması nedeniyle kendilerini istiridyeye kaptırmış durumdaydı. Bu konuda da kesinlikle doğru bir noktadaydılar. İstiridyenin içinde yüksek oranda çinko (testosteron üretimi için gerekli bir mineral) vardır. Amerikan ve İtalyan bilim adamlarından oluşan bir ekip, midye, deniz tarağı ve istiridyede cinsel hormonları yükselten iki çeşit amino asit bulunduğunu görmüşler.
Bitter çikolata
İtalya’da son yapılan bir çalışmaya göre her gün çikolata yediğini belirten kadınların temel düşüncesi daha tatminkâr bir cinsel hayatlarının olduğudur. Tesadüf olabilir mi? Bizce hiç değil. Dr. Hutcherson’un da belirttiği gibi çikolatanın ham maddesinin içinde rahatlatıcı, sarhoş etkisi yaratan ve insana haz veren kimyasallar bulunuyor. Diğer tatlılar gibi çikolata da iyi hissetmeyi sağlayan endorfini tetikliyor.
Aynı zamanda az bir miktar sıkıntıyı bastıran triptofan, vücuttaki kafeini harekete geçirip, duyguları uyandıran anandamid ve teobromin sağlıyor. Akşam yemeğinden sonra birkaç kare çikolata yemek stresini alarak, rahatlatıcı etki yaratır. Ama eğer kendini müthiş hissetmek istiyorsan büyük bir parça yemen gerekebilir.
Kereviz sapı
Önce erkek arkadaşına biraz kereviz sapı hazırla. Bir süre sonra The Departed filmindeki Leonardo DiCaprio’dan daha dayanılmaz görünmeye başlayacaktır. Çiğ kerevizin içinde erkeklik hormonu androsteron bulunuyor. Passion Power’ın yazarı Doktor Ava Cadell’a göre bu hormon karşı cinsi etkiliyor. Yani kadınlarda çekiciliği tetikliyor. Birkaç ısırıktan sonra erkek arkadaşının ter bezleri androsteron salgılamaya başlayacaktır. Eğer o sırada etrafta dolaşmak sana garip gelmeye başlarsa, kereviz sapından sen de birkaç ısırık alabilirsin. Androsteron kadınlarda da ruh halini yükseltici bir etki yaratır (Journal of Fertility and Sterility). Ancak bu arada erkek arkadaşın kereviz sevmeyebilir. Çözümü: Yemeğine bir parça yer mantarı rendele. Yer mantarı da androsteronu yükseltir. Zaten bu yüzdendir ki dişi domuzlar yeri 30 cm kazarak toprağın altındaki değerli mantarları arar!
Bal
Yeni evli çiftlerin ilk kaçamaklarının adının balayı olmasına şaşmamak gerek. Bu yapış yapış tatlandırıcı içindeki karbonhidratlar sayesinde hem bedene ani enerji hem de çalışan kaslara yakıt sağlar. “B Vitamini bakımından zengin olması, testosteron üretimi için faydalıdır. Bir diğer önemi ise içeriğinde bor minerali olması; metabolizma hızının artmasına yardımcı olur. Ayrıca östrojeni de kullanarak kan akışını hızlandırır. Bu da tahrik olabilmek için önemlidir” diyor Doktor Hutcherson.
Muskat (Küçük Hindistancevizi) ve Karanfil
Araştırmacılar her zaman yeşil olan bitkilerden hindistancevizi ve karanfilin, fareler üzerinde yaptıkları deneyler doğrultusunda cinsel aktiviteyi yükselttiğini tespit etmiş. Hindistancevizi daha etkili olmakla beraber ikisi de parasempatik sinir sistemini tetikliyor. Fakat Cadell’e göre sancıya sebep olduğundan bu sihirli baharattan fazla da yememelisin. Kahvede veya sıcak kakaoda bir tutam yeterli olurken, çikolatayla daha fazla yemen gerekebilir.
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