En Sık Yapılan Diyet Hataları

Uzun süre aç kalmayın

Diyet yapanların en sık düştüğü hataların başında daha hızlı kilo verebilmek için yapılan aç kalma ritüelleri geliyor. Hiçbir şey yemeden uzun saatler geçirmek ve öğün atlamak sanılanın aksine kilo verdirmez. Çünkü metabolizma yemek yedikten sonra alınan besinleri sindirmek için çalışmaya başlar. Öğün atladıkça metabolizma daha az çalışmaya haliyle yavaşlamaya başlar. Dolayısıyla kişi kilo vermek yerine az yemesine rağmen yavaşlayan metabolizma sebebiyle kilo almaya başlar. Ek olarak uzun süre aç kaldığından bir sonraki öğün farkında olmadan daha fazla yemek tüketir.

‘Su içsem yarıyor’ demeyin

Birçok kişi su içerse vücudunun ödem toplayacağını düşünüyor. Ancak su içmek diyetin en önemli adımlarından biridir. Aksine ödemin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Yediğimiz besinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzimlerin çalışması vücuda alınan suya bağlıdır. Sindirim enzimlerini çalıştıracak kadar su tüketilmezse hem sindirim sisteminin düzeni bozulur hem de metabolizma yavaşlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Su ihtiyacını çay, kahve ve meşrubattan sağlamak da hatalıdır. Su ihtiyacı ancak su içerek giderilebilir.

Protein dengesini iyi ayarlayın

Son zamanlarda çok popüler olan diyetlerin başında protein diyeti geliyor. Sadece protein odaklı yapılan diyetler ilk başlarda kişilere hızlı kilo verdirse de uzun vadede vücut için oldukça zararlıdır. Bu yüzden sadece bir besin grubuna odaklanan diyetlerden kaçının. Vücudunuzun ne az ne çok tam olarak dengeli bir protein oranına ihtiyacı vardır.

Karbonhidrattan uzak durmayın

Birçok kişi diyete başlar başlamaz hayatından karbonhidratı çıkarmayı seçiyor. Ancak karbonhidrat eksikliği hızlı kas kaybından yorgunluğa sinir bozukluğundan ani tatlı krizlerine kadar yol açabilir. Karbonhidratlar vücudumuzun temel enerji kaynağıdır özellikle beynimiz çalışmak için glikoza ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaç karbonhidratlardan elde edilir.

Tartıyla arkadaş olmayın

Diyete başladığınız günün sonunda tartıya çıkıp mucize sonuçlar bekliyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Herkes ektiği ağacın meyvelerini toplamak ister ancak bunun için beklemek ve sabırlı olmak gerektiği de unutulmamalıdır. Bu sebeple her gün tartılmamaya özen gösterilmelidir. Haftada 1 defa sabah aç karnına tartıldığınızda en doğru sonucu alacaksınızdır.

Sınırsız bitki çayına hayır

Bitki çayları vücut için yararlı gibi gözükse de tüketiminde aşırıya kaçmak zararlı olabilir. Şekerli tüketildiğinde diyeti olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra vücuttan kalsiyum atımına, kemik erimesine ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla bitki çaylarında kendinize belli bir kota koyun ve güçlü bir antioksidan olan yeşil çay gibi içecekleri tercih edin.