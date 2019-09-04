En Sık Yapılan Diyet Hataları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı En Sık Yapılan Diyet Hataları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>En Sık Yapılan Diyet Hataları
Kadın Sağlığı

En Sık Yapılan Diyet Hataları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En Sık Yapılan Diyet Hataları

"Hemen herkes hayatının bir döneminde diyet yapmış, pazartesi başladığı serüvenini bir dilim pizzaya veya bir paket çikolataya kurban etmiştir. Her ne kadar basit ve kolay uygulanabilir gözükse de diyet, uzmanlar tarafından kişiye özel olarak verilmesi gereken bir beslenme programıdır. Bu sebeple diyetisyeninizin size verdiği diyet programına uymalı ancak herkesin düştüğü hatalardan uzak durmalısınız. Peki, nedir bu hatalar? Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel anlatıyor."

Uzun süre aç kalmayın

Diyet yapanların en sık düştüğü hataların başında daha hızlı kilo verebilmek için yapılan aç kalma ritüelleri geliyor. Hiçbir şey yemeden uzun saatler geçirmek ve öğün atlamak sanılanın aksine kilo verdirmez. Çünkü metabolizma yemek yedikten sonra alınan besinleri sindirmek için çalışmaya başlar. Öğün atladıkça metabolizma daha az çalışmaya haliyle yavaşlamaya başlar. Dolayısıyla kişi kilo vermek yerine az yemesine rağmen yavaşlayan metabolizma sebebiyle kilo almaya başlar. Ek olarak uzun süre aç kaldığından bir sonraki öğün farkında olmadan daha fazla yemek tüketir.

En Sık Yapılan Diyet Hataları

‘Su içsem yarıyor’ demeyin

Birçok kişi su içerse vücudunun ödem toplayacağını düşünüyor. Ancak su içmek diyetin en önemli adımlarından biridir. Aksine ödemin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Yediğimiz besinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzimlerin çalışması vücuda alınan suya bağlıdır. Sindirim enzimlerini çalıştıracak kadar su tüketilmezse hem sindirim sisteminin düzeni bozulur hem de metabolizma yavaşlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Su ihtiyacını çay, kahve ve meşrubattan sağlamak da hatalıdır. Su ihtiyacı ancak su içerek giderilebilir.

Protein dengesini iyi ayarlayın

Son zamanlarda çok popüler olan diyetlerin başında protein diyeti geliyor. Sadece protein odaklı yapılan diyetler ilk başlarda kişilere hızlı kilo verdirse de uzun vadede vücut için oldukça zararlıdır. Bu yüzden sadece bir besin grubuna odaklanan diyetlerden kaçının. Vücudunuzun ne az ne çok tam olarak dengeli bir protein oranına ihtiyacı vardır.

En Sık Yapılan Diyet Hataları

Karbonhidrattan uzak durmayın

Birçok kişi diyete başlar başlamaz hayatından karbonhidratı çıkarmayı seçiyor. Ancak karbonhidrat eksikliği hızlı kas kaybından yorgunluğa sinir bozukluğundan ani tatlı krizlerine kadar yol açabilir. Karbonhidratlar vücudumuzun temel enerji kaynağıdır özellikle beynimiz çalışmak için glikoza ihtiyaç duyar ve bu ihtiyaç karbonhidratlardan elde edilir.

Tartıyla arkadaş olmayın

Diyete başladığınız günün sonunda tartıya çıkıp mucize sonuçlar bekliyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Herkes ektiği ağacın meyvelerini toplamak ister ancak bunun için beklemek ve sabırlı olmak gerektiği de unutulmamalıdır. Bu sebeple her gün tartılmamaya özen gösterilmelidir. Haftada 1 defa sabah aç karnına tartıldığınızda en doğru sonucu alacaksınızdır.

En Sık Yapılan Diyet Hataları

Sınırsız bitki çayına hayır

Bitki çayları vücut için yararlı gibi gözükse de tüketiminde aşırıya kaçmak zararlı olabilir. Şekerli tüketildiğinde diyeti olumsuz etkiler. Bunun yanı sıra vücuttan kalsiyum atımına, kemik erimesine ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla bitki çaylarında kendinize belli bir kota koyun ve güçlü bir antioksidan olan yeşil çay gibi içecekleri tercih edin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sinüzitle İlgili Doğru Bilinen 5 Yanlış
Her 3 Kadından Birinde Demir Eksikliği Var
Çekmecenizden Bu Besinleri Eksik Etmeyin!
Trüf Yağı Gerçekten Sağlıklı mı? Trüf Yağı Hakkında Merak Edilenler