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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGelin Modası Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri
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Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri

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Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri

"Evlilik kurumuna giriş yapmadan önce, geleneksel kutlamaları tercih etmek istemiyorsanız sizler için birbirinden eğlenceli bekârlığa veda fikirlerini sıraladık. İşte birbirinden eğlenceli kız kıza bekarlığa veda fikirleri..."

1- Spa ve masaj

Uzun bir süreç olan düğün hazırlıklarında gelinler hem psikolojik hem de fiziksel olarak oldukça yıpranıyorlar. Bu nedenle kafanızın uyuştuğu 5-6 kişilik bir arkadaş grubu ile gideceğiniz spa keyfi size her anlamda huzuru hissettirecektir.

Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri

2- Kıyafet balosu

Belki bir kafede, belki de bir evde yapacağınız bu minik kutlamayı biraz eğlenceli hale getirin ve çılgın kıyafetler giyin. Böylece yıllar sonra fotoğraflara baktığınızda hala eğleniyor olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey mekânı ve konsepti belirlemek. Dönem kıyafetlerini tercih etmenizi öneririz.

3- Kamp 

Doğayla iç içe olmayı sevenler için kamp yapmak oldukça keyifli olabilir. Sahil kenarı ya da bir orman içini tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla unutulmaz anlar yaşayacağını şimdiden kestirebiliyoruz. Eğer macerayı ve doğayı seviyorsanız bu bekârlığa veda partisi tam size göre.

Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri

4- Seyahat etmek

Çok yakın olduğunuz arkadaşlarınızla yapacağınız şehirler arası ya da uluslararası bir seyahate çıkmak oldukça eğlenceli olabilir. Sevdiğiniz bir şehri belirleyin organizasyon planını hazırlayın ve sadece eğlenin. Böylece bekâr olarak son seyahatiniz oldukça renkli geçecektir.

5- Karaoke partisi

Diğer fikirlerimiz size aşırı geldiyse ve daha minimal kutlamalardan hoşlanıyorsanız bir karaoke partisi düzenlemeye ne dersiniz? Sadece en sevdiğiniz müziklerden oluşan bir parti ve oldukça fazla eğlence

Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri

6- Geleneksel tarz

Belki kınayı sevmeyebilirsiniz ama o ihtişamlı bindallı ve geleneksel gelin ağlatma seremonisi hoşunuza gidebilir. Geleneksel tarzdaki kına gecelerini organizasyon şirketleri ile kolayca planlayabilirsiniz.

MAHMURE ÖZEL

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