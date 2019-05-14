Birbirinden Eğlenceli Bekârlığa Veda Fikirleri
"Evlilik kurumuna giriş yapmadan önce, geleneksel kutlamaları tercih etmek istemiyorsanız sizler için birbirinden eğlenceli bekârlığa veda fikirlerini sıraladık. İşte birbirinden eğlenceli kız kıza bekarlığa veda fikirleri..."
1- Spa ve masaj
Uzun bir süreç olan düğün hazırlıklarında gelinler hem psikolojik hem de fiziksel olarak oldukça yıpranıyorlar. Bu nedenle kafanızın uyuştuğu 5-6 kişilik bir arkadaş grubu ile gideceğiniz spa keyfi size her anlamda huzuru hissettirecektir.
2- Kıyafet balosu
Belki bir kafede, belki de bir evde yapacağınız bu minik kutlamayı biraz eğlenceli hale getirin ve çılgın kıyafetler giyin. Böylece yıllar sonra fotoğraflara baktığınızda hala eğleniyor olacaksınız. Yapmanız gereken tek şey mekânı ve konsepti belirlemek. Dönem kıyafetlerini tercih etmenizi öneririz.
3- Kamp
Doğayla iç içe olmayı sevenler için kamp yapmak oldukça keyifli olabilir. Sahil kenarı ya da bir orman içini tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla unutulmaz anlar yaşayacağını şimdiden kestirebiliyoruz. Eğer macerayı ve doğayı seviyorsanız bu bekârlığa veda partisi tam size göre.
4- Seyahat etmek
Çok yakın olduğunuz arkadaşlarınızla yapacağınız şehirler arası ya da uluslararası bir seyahate çıkmak oldukça eğlenceli olabilir. Sevdiğiniz bir şehri belirleyin organizasyon planını hazırlayın ve sadece eğlenin. Böylece bekâr olarak son seyahatiniz oldukça renkli geçecektir.
5- Karaoke partisi
Diğer fikirlerimiz size aşırı geldiyse ve daha minimal kutlamalardan hoşlanıyorsanız bir karaoke partisi düzenlemeye ne dersiniz? Sadece en sevdiğiniz müziklerden oluşan bir parti ve oldukça fazla eğlence…
6- Geleneksel tarz
Belki kınayı sevmeyebilirsiniz ama o ihtişamlı bindallı ve geleneksel gelin ağlatma seremonisi hoşunuza gidebilir. Geleneksel tarzdaki kına gecelerini organizasyon şirketleri ile kolayca planlayabilirsiniz.
MAHMURE ÖZEL