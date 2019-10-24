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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDiyet Rehberi Ayran Detoksu İle Kilo Verilir mi?
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Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Ayran Detoksu İle Kilo Verilir mi?

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Ayran Detoksu İle Kilo Verilir mi?

"Ayran, birçoğumuzun içmeye bayıldığı leziz bir içecek. Peki ayran detoksunu daha önce duydunuz mu? Ayran aşı çorbasının tüketilmesi ile yapılan ayran detoksu diğer adı ile ayran aşı diyetini gelin daha yakından inceleyelim."

Ayran detoksu (ayran aşı diyeti) nedir?

Ayran detoksunun faydalı olup olmadığına geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. Ayran detoksu, ayran aşı çorbasının tüketilmesi ile yapılan bir diyet türüdür. Besin değeri oldukça yüksek olan ayran aşı çorbası, uzun süre tok tutması ve kilo vermeye yardımcı olmasıyla da biliniyor. Ayran detoksu ya da ayran aşı diyeti, 2 gün boyunca bu çorbanın tüketilmesi şeklinde yapılıyor. Bu diyetin, 2 günde en az 2-3 kilo verdirdiği söyleniyor.

 Ayran detoksu nasıl yapılır?

Ayran detoksunun 2 günden fazla yapılmaması gerekiyor. 

Bu diyette kahvaltıda 1 haşlanmış yumurta, domates, salatalık, yeşillik ve 1 dilim az yağlı beyaz peynir yeniyor.

Kahvaltı öğününün ardından ise gün içinde ikişer saat ara ile ayran aşı çorbası içiliyor. 

Diyet sırasında akşam saat 20.00'dan sonra hiçbir şey yememeniz de çok önemli.

Ayran detoksu yaparken her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmalı ve bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.

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Ayran Detoksu İle Kilo Verilir mi

Ayran aşı çorbası tarifi

Malzemeler:

6 yemek kaşığı nohut
6 yemek kaşığı yeşil mercimek
8 yemek kaşığı buğday
1 kilo yoğurt
1 litre su
Nane
Zeytinyağı
Ceviz

Hazırlanışı:

Nohut, yeşil mercimek ve buğdayı haşlayın. Ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Çorbayı içmeden önce içine biraz ceviz de ilave edebilirsiniz.

Çorbayı hazırlarken tuz kullanmamanız ve diyet süresince tuz tüketmemeniz oldukça önemli.

Öte yandan biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetleri ve tek tip beslenme tarzını doğru bulmuyor, okuyucularımıza da önermiyoruz. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bir uzmandan yardım almanız gerektiğini hatırlatıyoruz.

Ayran detoksu ile kilo verilir mi?

Ayran detoksu, diğer adı ile ayran aşı diyeti yaparak kilo verebilirsiniz. Ancak bu tarz şok diyetlerle verilen kilolar kısa süre sonra fazlası ile geri alınabiliyor. Biz Mahmure editörleri olarak ise bir uzman yardımı ile kendi metabolizmanıza uygun bir diyet listesi uygulamanız ve uzun vadede daha sağlıklı kilo vermenizi öneriyoruz. 

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