Ayran Detoksu İle Kilo Verilir mi?
"Ayran, birçoğumuzun içmeye bayıldığı leziz bir içecek. Peki ayran detoksunu daha önce duydunuz mu? Ayran aşı çorbasının tüketilmesi ile yapılan ayran detoksu diğer adı ile ayran aşı diyetini gelin daha yakından inceleyelim."
Ayran detoksu (ayran aşı diyeti) nedir?
Ayran detoksunun faydalı olup olmadığına geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. Ayran detoksu, ayran aşı çorbasının tüketilmesi ile yapılan bir diyet türüdür. Besin değeri oldukça yüksek olan ayran aşı çorbası, uzun süre tok tutması ve kilo vermeye yardımcı olmasıyla da biliniyor. Ayran detoksu ya da ayran aşı diyeti, 2 gün boyunca bu çorbanın tüketilmesi şeklinde yapılıyor. Bu diyetin, 2 günde en az 2-3 kilo verdirdiği söyleniyor.
Ayran detoksu nasıl yapılır?
Ayran detoksunun 2 günden fazla yapılmaması gerekiyor.
Bu diyette kahvaltıda 1 haşlanmış yumurta, domates, salatalık, yeşillik ve 1 dilim az yağlı beyaz peynir yeniyor.
Kahvaltı öğününün ardından ise gün içinde ikişer saat ara ile ayran aşı çorbası içiliyor.
Diyet sırasında akşam saat 20.00'dan sonra hiçbir şey yememeniz de çok önemli.
Ayran detoksu yaparken her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmalı ve bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz.
Ayran aşı çorbası tarifi
Malzemeler:
6 yemek kaşığı nohut
6 yemek kaşığı yeşil mercimek
8 yemek kaşığı buğday
1 kilo yoğurt
1 litre su
Nane
Zeytinyağı
Ceviz
Hazırlanışı:
Nohut, yeşil mercimek ve buğdayı haşlayın. Ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Çorbayı içmeden önce içine biraz ceviz de ilave edebilirsiniz.
Çorbayı hazırlarken tuz kullanmamanız ve diyet süresince tuz tüketmemeniz oldukça önemli.
Öte yandan biz Mahmure editörleri olarak bu tarz şok diyetleri ve tek tip beslenme tarzını doğru bulmuyor, okuyucularımıza da önermiyoruz. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bir uzmandan yardım almanız gerektiğini hatırlatıyoruz.
Ayran detoksu ile kilo verilir mi?
Ayran detoksu, diğer adı ile ayran aşı diyeti yaparak kilo verebilirsiniz. Ancak bu tarz şok diyetlerle verilen kilolar kısa süre sonra fazlası ile geri alınabiliyor. Biz Mahmure editörleri olarak ise bir uzman yardımı ile kendi metabolizmanıza uygun bir diyet listesi uygulamanız ve uzun vadede daha sağlıklı kilo vermenizi öneriyoruz.