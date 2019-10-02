Patates Diyeti ile Kilo Verilir mi?
"Bugüne kadar hep yüksek nişasta içeriği ve kilo aldırıcı özelliği ile bilinen patates, şimdilerde diyet için kullanılıyor. Peki patates diyeti ile kilo vermek gerçekten mümkün mü?"
Patates diyetinin kilo verip verdirmediğine geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. Patates diyeti, haşlanmış patates ve yoğurt tüketilen bir kilo verme yöntemidir.
Sadece 3 gün içinde 5 kilo verdirdiği söylenen bu diyet, 'şok diyet' olarak bilinen kilo verdirme yöntemlerinin arasında yer alıyor.
Patates diyeti yaparken sadece haşlanmış patates ve yoğurt tüketiliyor. Bu diyeti uygularken günde 2-3 litre su içmeyi unutmayın. Patates diyetini 3 günden fazla yapmamanızı da önerdiğimizi ekleyelim.
Patates diyeti ile sağlıklı kilo verilir mi?
Patates diyeti, uzmanların bizlere önerdiği sağlıklı beslenme anlayışından uzak bir diyet şekli.
Patates diyetinde 3 gün boyunca sadece haşlanmış patates ve yoğurt tüketiliyor. Bu da tek tip beslenme şekline bir örnek oluyor. Tek tip beslenme tarzının ise vücuda pek çok zararı olabiliyor.
Patates, glisemik indeksi yüksek bir besin olduğu için sadece bu gıda ile beslenmek yan etki oluşturabiliyor. Bu sebeple patates diyetine başlamadan önce mutlaka bir uzmandan onay almanız gerektiğini hatırlatalım.
Örnek diyet listesi
1. gün
Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt
Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt
Akşam: 8 yemek kaşığı yoğurt
2. gün
Kahvaltı: 4 yemek kaşığı yoğurt
Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 3 yemek kaşığı yoğurt
Akşam: 1 adet haşlanmış patates ve 8 yemek kaşığı yoğurt