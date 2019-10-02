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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Patates Diyeti ile Kilo Verilir mi?

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Patates Diyeti ile Kilo Verilir mi?

"Bugüne kadar hep yüksek nişasta içeriği ve kilo aldırıcı özelliği ile bilinen patates, şimdilerde diyet için kullanılıyor. Peki patates diyeti ile kilo vermek gerçekten mümkün mü?"

Patates diyetinin kilo verip verdirmediğine geçmeden önce ne olduğuna bir bakalım. Patates diyeti, haşlanmış patates ve yoğurt tüketilen bir kilo verme yöntemidir.

Sadece 3 gün içinde 5 kilo verdirdiği söylenen bu diyet, 'şok diyet' olarak bilinen kilo verdirme yöntemlerinin arasında yer alıyor. 

Patates diyeti nasıl yapılır?

Patates diyeti yaparken sadece haşlanmış patates ve yoğurt tüketiliyor. Bu diyeti uygularken günde 2-3 litre su içmeyi unutmayın. Patates diyetini 3 günden fazla yapmamanızı da önerdiğimizi ekleyelim.

Patates diyeti ile sağlıklı kilo verilir mi?

Patates diyeti, uzmanların bizlere önerdiği sağlıklı beslenme anlayışından uzak bir diyet şekli. 

Patates diyetinde 3 gün boyunca sadece haşlanmış patates ve yoğurt tüketiliyor. Bu da tek tip beslenme şekline bir örnek oluyor. Tek tip beslenme tarzının ise vücuda pek çok zararı olabiliyor. 

Patates, glisemik indeksi yüksek bir besin olduğu için sadece bu gıda ile beslenmek yan etki oluşturabiliyor. Bu sebeple patates diyetine başlamadan önce mutlaka bir uzmandan onay almanız gerektiğini hatırlatalım. 

Örnek diyet listesi

1. gün

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt

Akşam: 8 yemek kaşığı yoğurt

2. gün

Kahvaltı: 4 yemek kaşığı yoğurt

Öğle: 1 adet haşlanmış patates ve 3 yemek kaşığı yoğurt

Akşam: 1 adet haşlanmış patates ve 8 yemek kaşığı yoğurt

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