Macron’dan ‘kiraları indirin’ çağrısı

MACRON, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’de valilere hitap etti. Hükümetin, iki ay önce düşük gelirli kesimlerle öğrencilerin faydalandığı konut yardımında aylık 5 euro kesinti yapması kararını anımsatan Macron, “Tüm ev sahiplerini kira ücretlerinde aylık 5 euro indirim yapmaya davet ediyorum” dedi.

Macron, ülkenin karşı karşıya kaldığı mali zorluklara birlikte göğüs germenin ortak sorumluluk olduğunun altını çizerek, ev sahipleri ve sosyal konut sağlayan kuruluşların bu durumu ‘sessizce izlemelerini’ şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

Fransa’da hükümetin temmuz ayında aldığı ve Macron’un kamuoyuna duyurduğu ‘düşük gelirli kesime devletin sağladığı kira yardımlarında aylık 5 euroluk kesinti’ kararı tepkiye neden olmuştu. Bu yardımdan başta öğrenciler olmak üzere yaklaşık 6.5 milyon kişi faydalanıyor. Kesintiler gelecek aydan itibaren başlayacak.