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    Macron: Hepimiz aynı gemideyiz

    Muammer ELVEREN
    06.01.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl kutlamaları çerçevesinde Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş’ın da aralarında bulunduğu ülkedeki tüm dinlerin temsilcilerini Elysee Sarayı’nda kabul etti.

    Macron: Hepimiz aynı gemideyizFRANSA’da İslam’ın, devletle din işlerini birbirinden ayıran 1905 yasasına göre yapılandırılması gerektiğini belirten Macron, şöyle dedi:
    “2018 yılı, bizim sizlerle ibadet konusunda ortak bir felsefe inşa etme yılı olacak. Fransa İslam Konseyi (CFCM) başta olmak üzere herkesin İslamcı terörizme karşı kolektif ya da özel olarak içten tepki gösterdiğini biliyoruz. Toplumdaki bu takdire şayan tepki teröristlerin başarısız olmasına neden olmuştur. Terör gruplarının Fransa’da gençleri ulusal bağlarından koparıp dinleri, ülkeleri ve vatandaşlarına karşı propagandalarını ortaya çıkarmada ve engellemedeki yardımlarınızı biliyor ve teşekkür ediyorum.”

    DOĞA BOŞLUKTAN HOŞLANMAZ
    “Hepimiz aynı gemideyiz, doğa boşluktan hoşlanmaz. Ben devlet başkanı görevindeyim sizde dinleri temsil ediyorsunuz. Fransa’da İslam’ın organize olmasına yardımcı olmalıyız. Bu çerçevede 2018 yılında Özellikle Devletin aynı diyalog ruhuyla Müslüman inancının yanında olacağını özellikle belirtmek isterim.
    Dinde ılımlı bir uygulama istemeyeceğim çünkü din marjinalize edilemez ama Fransa’da İslam’ın din ve devlet işlerinin birbirinden tamamen ayrıldığı 1905 kanununa göre yapılandırılması hepimizin önceliği olmalıdır.”

    Macron: Hepimiz aynı gemideyiz

    FRANSA DEVLETİ ISRARCI
    Fransa İslam Konseyi’ Başkanı Ahmet Oğraş, Fransa’da devletin ‘Fransa usulü İslam’da ısrarcı olduğunu belirtti. Oğraş, hükümetin ‘Fransa İslamı’ projesi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtirken Fransa’daki Müslümanların dinini barışçıl bir şekilde yaşama hakları olduğunu Fransız makamlarının da bunu tesis etmekle yükümlü olduğunu belirtti.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Elysee Sarayı
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