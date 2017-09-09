‘Macaristan uygulamazsa, Komisyon işlem yapar’

ALMANYA İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya’nın finansal yükünün bazı üye devletlere göre ‘oldukça fazla’ olduğunu söyledi. Bakan, ayrıca Birlik içinde ortak bir sığınma prosedürü izlenmesinden yana olduğunu belirtti. Günlük giderlerin Almanya’da örneğin Romanya’dan yüksek olduğunu kabul ettiğini belirten De Maiziere, buna da bazı devletler için belirlenebilecek ek ödenekler yoluyla çözüm bulunabileceğini söyledi.

De Maiziere, mültecilere AB çapında bir yasal koruma uygulamasının benimsenmesi de önerdi.

Bakan, “Almanya’da sığınma başvurusu reddedilen kişiler, var olan birçok hukuki yola başvurarak sınır dışı edilme sürecini uzatabiliyor, diğer ülkelerden çok daha uzun bir süre” şeklinde konuştu.

DİVAN’IN KARARLARI UYGULANMALI

De Maiziere, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Adalet Divanı’nın mülteci kotası kararına rağmen mülteci kabul politikasında değişikliğe gitmeyecekleri yönündeki açıklamalarına da değindi. Bir üye ülkenin Avrupa Adalet Divanı’nın kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu belirten Bakan, “Aksi bir durumda Komisyon anlaşmaya uyulmadığı gerekçesiyle işlem başlatmak zorundadır. Doğrusu budur” diye konuştu.

De Maiziere, öte yandan tüm üye devletlerin mülteci kotası uygulamasına katılımını sağlamak için Avrupa’ya gelen sığınmacıların sayısının azaltılması gerektiğini de belirtti. Bakan, “Sayı ne kadar azalırsa, Doğu Avrupalıların kota uygulamasına itirazı da o kadar azalacaktır” ifadesini kullandı.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre geçen yıl bir milyon 204 bin 300 kişi ilk kez AB ülkelerinden birinde sığınma başvurusunda bulundu. Bunların yüzde 60’ının sığınma başvurularını Almanya’da yaptığı belirtildi.



