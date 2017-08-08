LYS 2017 tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan resmi duyurulara göre LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak. Süreci merakla takip eden öğrenciler 2017 LYS tercih sonuçları için sorgulama sayfalarını sürekli güncelleyerek yeni bilgilere erişmeye çalışıyorlardı. Gelen son bilgilere göre LYS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı duyuruldu. Peki ÖSYM'den tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar

Bugün edinilen bilgiye göre ÖSYM, LYS tercih sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklayacak.

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Tercihler ardından sonuçlara odaklanan adaylar, ÖSYM yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalışmış, ‘LYS tercih sonuçl arı açıklansın’ etiketiyle bir kampanya başlatmışlardı. Yapılan kampanya sonrasında ÖSYM’den açıklama geldi.

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ÖSYM’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıtları başlayacak.Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?



LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme lektronik kayıt yapacaklar. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

e-Devlet Şifresi ile ÖSYM Sistemlerine Giriş

ÖSYM’nin aday veya görevli şifresi ile giriş yapılan aşağıdaki uygulamalarına, E-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapma özelliği eklenmiştir.

Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)

Başvuru Merkezi İşlemleri Sistemi (https://bmis.osym.gov.tr)

Sınav Merkezi İşlemleri Sistemi (https://smis.osym.gov.tr)

Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (https://kkis.osym.gov.tr)

Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.osym.gov.tr)

Bu özellik ile ÖSYM şifresi kullanarak yapılan tüm işlemlerin, E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilme imkânı sağlanmıştır. ÖSYM şifresinin kullanımı ve edinimi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ÖSYM şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın veya görevlinin kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

Ayrıca e-Devlet Kapısından “Tek Tıkla Giriş” özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi(https://odeme.osym.gov.tr)’ine erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir.

ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

Adaylara ve görevlilere önemle duyurulur.