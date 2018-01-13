Liseli gençlere kariyer eğitimi

‘5. Mesleğimi Seçiyorum’ etkinliğine katılan gençler, geleceğin mesleklerini öğrendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde yapılan organizasyonda meslekler hakkında bilgi alan bin 300 öğrenci, bir gün boyunca ‘üniversiteli’ olurken, akademisyenlere ilgi duydukları mesleklerin eğitimini ve kariyer imkânlarını sordu. Öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ve Eğitim Danışmanı Sadık Gültekin’i dinledi.

HAYALDEN GERÇEĞE

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Demirtaş, üniversite kurma isteğinin yaşadıklarında saklı olduğunu belirtti. Üniversite adaylarına seslenen Demirtaş şöyle konuştu:

“Kendimden örnek vererek yol göstermek istiyorum. Siyaset amaçlı iktisat okudum. Memur çocuğu olarak standart bir öğrenci yaşamım oldu. Üniversitede eğitim alırken hoca geldi, kitabını açtı, okudu okudu, gitti. Fabrika gibi bir yerdi. Öğrenciyle hocanın temas kurma imkânı yoktu. Üniversite kurma hayalim o zamandan başladı. Yaşadıklarım amaçsız bir eğitimdi. Bu şekilde üniversiteyi bitirdim. Sonunda ekonomik özgürlüğümü elde ettim. Hiçbir meslek eğitimi almadan da bir şeyler olmayı başardım. İşte bu nedenle üniversite kurma isteği yaşadıklarımda saklı. Hayallerimle bu noktaya geldim, üniversite kurdum. Ve işe hazır öğrenci yetiştirmeyi hedefledim. Bunu başarmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugün öğrencilerimiz çok iyi yerlerde.”

SEVDİĞİNİZ MESLEĞİ SEÇİN

Rektör Prof. Dr. Can Muğan da, meslek seçiminin kişinin hayatını etkilediğini belirterek, “Başarılı olmak istiyorsanız, sevdiğiniz mesleği seçin. Üniversiteye geldiğinizde derslerin geçmek için olmadığını anlayacaksınız. Burada aldığınız derslerin hepsi bilginizi yapılandırmak için kurgulanır” dedi.

ZAMANIN KIYMETİNİ BİLİN

Eğitim Danışmanı Sadık Gültekin ise, 2 milyon 300 bin adayın sınava katılacağına dikkat çekerek, “23-24 Haziran’da amansız bir yarış olacak. Gününüzün, saatinizin kıymetini bilin. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza, beslenme ve uykunuza dikkat edin. Televizyon yok. Bilgisayar az. Önünüzde acımasız bir eleme sistemi var. Yeni sınav sisteminde sorular azaldı ama konular değişmedi” diye konuştu.