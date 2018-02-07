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    Lise öğrencisi Tayvan’da üçüncü oldu

    AA
    07.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    İzmirli lise öğrencisi Bora Yunus Özdek, Tayvan'da düzenlenen uluslararası bilim fuarında ‘biyokimya’ dalında dünya üçüncüsü oldu.

    Oğuzhan Özkaya Fen Lisesi’nde yapılan basın toplantısında konuşan okulun 11’inci sınıf öğrencisi Özdek, ‘Antikor tanınması ve saflaştırılmasına yönelik polimerik membran sistem geliştirilmesi’ çalışmasıyla 28 Ocak-3 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı'ndaki proje yarışmasında ‘biyokimya’ kategorisinde üçüncülük elde ettiğini belirtti.

    Projesinde kanser, alzheimer, diyabet gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan antikorları hastalara daha uygun maliyette sunmayı amaçladığını anlatan Özdek, bu çalışma için çeşitli üniversitelerin laboratuvarlarını kullandığını söyledi.

    Özdek, antikorların tanınması ve saflaştırılması için yeni bir malzeme elde ettiklerini ifade ederek, geliştirilen polimer tabanlı yeni membranın, antikorların saflaştırılmasının maliyetini düşürdüğünü anlattı.

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Oğuzhan Özkaya da Taipei şehrindeki organizasyonda 23 ülkeden 268 öğrencinin yarıştığını söyledi.

    Özdek'in başarısından duyduğu mutluluğu belirten Özkaya, "Bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Hedefimiz yeteneği olan çocukları ön plana çıkararak dünyada hem ülkemizi, hem öğrencilerimizi tanıtmak. Bora orada diğer ülkelerden öğrencilerle arkadaş oldu, ufkunu açtı. Dil konusunda ciddi kazanımları oldu. Bir buluş ülkenin geleceğini değiştirebilir" dedi.

    Toplantıya TÜBİTAK'ın lise ve ortaokulların 8’inci sınıfına devam eden öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Ulusal Bilim Olimpiyatları'nın ikinci aşama sınavında ‘Bilgisayar’ dalında bronz madalya alan aynı lisenin 12’nci Sınıf Öğrencisi Özgün Torcu da katıldı.

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , Tayvan , Ulusal Bilim Olimpiyatları , TÜBİTAK , Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı
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