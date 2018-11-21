Günün menüsü Hürriyet Lezizz'den geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
21 Kasım 2018 - 11:47,

Günün menüsü Hürriyet Lezizz'den geliyor!

"Bugün ne pişirsem?" diye kafa yoranların derdine çare olacak nefis yemek tarifleri...

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"Akşama ne pişirsem?" derdi hepimizin başında. Özellikle çalışıyorsanız ve ev yemeği yemek istiyorsanız işten dönüşte kısa sürede sağlıklı ve lezzetli bir şeyler hazırlamak için kolay ve pratik yemek tariflerine ihtiyacınız var. Bu ihtiyacınızı karşılamak amacıyla sizin için basit ve lezzetli tariflerden oluşan bir menü hazırladık. İşte "Bugün ne pişirsem?" diye kafa yoranların derdine çare olacak nefis yemek tarifleri...

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Arpa şehriye genellikle pilavların içinde karşımıza çıkar ama aslında çorbası da çok nefis olur. Bu tarifimizde birkaç malzemeyle kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz bir arpa şehriye çorbası var. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli çorbayı akşam sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz!

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Fajita Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. En basit ifadesiyle julyen doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda kavrularak pişirilmesi diye tarif edebileceğimiz fajita, son yıllarda Türkiye'de de çok popüler. Bu lezzeti evinizde de yapabilmeniz için çok basit bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz...

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İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.

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İnce kurdelelere benzeyen tagliatelle İtalyan mutfağının en klasik kesimlerinden biri. Bu tarifimiz de içindeki zeytinyağıyla, kekiğiyle ve kurutulmuş domatesiyle tam bir Akdeniz lezzeti. Etlerinin lezzetinin sırrı ise 2 saat süren marinesi. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif...

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Pötibör bisküvi çocukluğumuzdan bugüne ulaşan lezzetlerin başında geliyor. Bu bisküvilerle çok nefis tatlılar yapabilmek mümkün. Biz bu tarifimizde bisküvileri birkaç basit malzemeyle karıştırıp kısa sürede hazır olan çikolatalı toplar hazırladık. Aniden bastıran misafire ve tatlı krizlerine birebir!

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Pancar nasıl pişirilir?

Kırmızı pancar rengiyle gözleri, lezzetiyle mideleri doyuran bir sebzedir. İçinde bulunan A,B,C,P vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren; aynı zamanda tam bir mineral deposu olan kırmızı pancarı nasıl tüketmeliyiz? Pancar nasıl pişirilir? Pancarın kabukları nasıl kolay soyulur? Fırında pancar nasıl pişirilir? Pancarı haşlamanın püf noktaları nelerdir? Bunlar gibi birçok sorunun cevabı burada…

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Balık bayramı! Marmara'ya hamsi yağdı

Marmara Denizi'nde son günlerde avlanan hamsi, boyu ve fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin denetimleri sıklaştırması ve Marmara denizinin geçmişe oranla temiz olması bunda büyük rol oynuyor. İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.

Erdal Can İçelli, İstanbul (İHA) /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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