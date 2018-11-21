Günün menüsü Hürriyet Lezizz'den geliyor!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kırmızı pancar rengiyle gözleri, lezzetiyle mideleri doyuran bir sebzedir. İçinde bulunan A,B,C,P vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendiren; aynı zamanda tam bir mineral deposu olan kırmızı pancarı nasıl tüketmeliyiz? Pancar nasıl pişirilir? Pancarın kabukları nasıl kolay soyulur? Fırında pancar nasıl pişirilir? Pancarı haşlamanın püf noktaları nelerdir? Bunlar gibi birçok sorunun cevabı burada…
Marmara Denizi'nde son günlerde avlanan hamsi, boyu ve fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin denetimleri sıklaştırması ve Marmara denizinin geçmişe oranla temiz olması bunda büyük rol oynuyor. İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.