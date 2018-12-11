"Bugün ne pişirsem?" sorusu kafasında dolananlar için Lezizz günün menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma hammaddesi olarak kullanılır. Peki, evde salep nasıl yapılır?
Zengin mutfağının ünü ülke sınırlarını aşan Şanlıurfa'nın, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) tescillenen ürünü “sadeyağ"ın, Türkiye ve dünya pazarına sunulması için çalışmalar yapılacak.