"Bugün ne pişirsem?" sorusu kafasında dolananlar için Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
11 Aralık 2018 - 14:06,

"Bugün ne pişirsem?" sorusu kafasında dolananlar için Lezizz günün menüsü

Gün geçmiyor ki saatler yavaş yavaş akşama doğru ilerlerken “Bugün ne pişirsem?” sorusu kafamızda dolanmaya başlamasın. Böyle anlarda hem pratik, hem ekonomik, hem de nefis yemek tarifleri aramaya başlıyoruz. Siz de bizimle aynı durumdaysanız ve sorunuzun cevabı için internete başvuruyorsanız, Lezizz günün menüsü derdinizin çaresi olabilir. Listemize bir göz atmayı düşünenleri böyle alalım. Şimdiden afiyet olsun…

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1/5

Beş tane malzemeyle, yarım saat içinde sıcacık ve doyurucu bir çorba hazırlayıp sofraya koymak isteyenler toplansın, size verecek bir tarifimiz var. Özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak protein deposu yayla çorbasını en pratik yoldan yapabileceğiniz bu tarif, acil durumlardaki yardımcılarınızdan olacak. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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2/5

Evde tost ekmeğiniz ve birkaç temel malzemeniz varsa, 20 dakika içinde hazırlayıp yiyebileceğiniz bir pizza tarifi vereceğiz şimdi size. En yakın pizzacıdan sipariş verseniz yemeğinizin 30 dakika içinde geleceğini düşündüğünüzde ne kadar pratik olduğunu anlayabilirsiniz. Üstelik kendiniz yapacağınız için gözünüz arkada kalmayacak, zevkle yiyeceksiniz. O halde gelsin kolay pizza tarifi...

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3/5

Tavuk yemekleri sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında gelir. Kısa sürede pişen ve lezzetiyle herkesi memnun eden tavuk yemekleri repertuarınıza bir katkı yapmak isterseniz, kremalı sebzeli tavuğu bir denemelisiniz. Fırında piştiği için gayet de hafif olan bu yemeği misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

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4/5

Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

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5/5

Ayva da kereviz de kış aylarında bolca bulunan, şifa deposu ürünler. Bu ikili yanlarına yoğurt ve cevizi de aldıklarında ortaya öyle nefis bir salata çıkıyor ki... İsterseniz ekmeğin üzerine sürüp kanepe yapın, isterseniz başka bir yemeğin yanında tüketin, isterseniz de hafif bir ana yemek olarak yiyin. Her şekilde çok beğeneceğinizden emin olduğumuz ayvalı kereviz salatasının tarifi hemen aşağıda...

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