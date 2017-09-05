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    KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt kayıt işlemleri

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:08

    KYK yurt kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının odak noktası oldu. Üniversite eğitimlerini alacakları kentteki barınma ihtiyacını çözüme kavuşturan öğrenciler, KYK yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, kayıt işlemlerini gerçekleştiren ya da henüz yedekte bekleyenlerin merak ettiği KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte, detaylı bilgiler

    KYK yurt kayıt işlemi, YURTKUR'un yapmış olduğu sonuç açıklama duyurusunun ardından araştırılmaya başlandı. Barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları yurtlarda fiyatlandırmayı merak eden öğrenciler, KYK yurt ücretleri konusunu sorguluyor. İşte, KYK yurt kayıt işlemi ve YURTKUR'un açıkladığı KYK yurt ücretleri bilgisi

    Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek. Öğrencilerin 9 Eylül 23.59'a kadar e-devlet şifresiyle 'https://www.turkiye.gov.tr' adresinden kayıtlarını yaptırmaları yeterli olacak. Dileyen öğrenciler, kazandıkları yurda giderek de şahsen kaydolabilecek

    YEDEK YERLEŞTİRMELER 11, 14 VE 18 EYLÜL'DE

    Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül´de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül´de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.   

    İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI'NA

    Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM´lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor.

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    KYK yurtlarının aylık ücretleri, yarı özel ya da resmi olma durumuna göre 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

    YURT KAYITLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

    İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

    ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

    Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurtta barınmaya başladığı tarihte ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Kredi burs başvuruları İSE tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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