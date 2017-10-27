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    KYK burs sonuçları üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    KYK burs sonuçları öğrenimlerini görmek için geldikleri kentte maddi kaynak yaratmak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı konu oldu. KYK burs başvuru sonuçları için detayları araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili detayları Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar

    KYK burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok bakanlıkla beraber yürüteceği araştırmanın ardından öğrencileri erişimine açılacak. KYK burs sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında bazı bilgiler

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    KYK sonuç açıklama tarihi, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından net bir şekilde açıklanmasa da geçtiğimi yıllar baz alınırsa önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması beklenebilir.

    KYK burs başvuru sonuçları için Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih gelmedi. KYK burs sonuçları, Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek. Sorgulama sayfasında T.C kimlik numaranız, cilt no, aile sıra no kimlik bilgilerini girdikten sonra ekrandaki güvenlik kodunu da girip sorgula düğmesine tıklayarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

    KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    Burs sonuçları kadar merak edilen bir diğer konu da bu yılın ücretleri oldu. 2017-2018 burs ücretlerine yönelik açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi. 2002'de 188 bin olan yurt kapasitesini, 2017'de artan standartlarla 619 bine çıkardıklarını anlatan Ağbal, yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya olacağını söyledi.

    DURUMU UYGUN TÜM ÖĞRENCİLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLECEK

    Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettikleri ekonomik, sosyal ve eğitim durumuyla ilgili bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler öğrenim kredisi alabilecek.

    Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    BURSTAN ÖNCELİKLİ OLARAK KİMLER FAYDALANABİLECEK?

    Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
    Başvuru esnasında öncelik durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyle durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 5 Kasım’a kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.
    Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

     

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