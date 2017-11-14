KYK 2017 burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kasım ayında açıklanacak mı?

KYK burs ve kredi sonuç tarihi için araştırmalar devam ediyor. Ekim ayının son haftasında başvuru işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçları için sık sık kurumun resmi sayfasını ziyaret ediyor. KYK burs sonuçları; üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencide başarı durumuna, üniversiteyi önceden kazanan öğrencinin not ortalama durumuna ve tüm öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumuna bakıldıktan sonra açıklanacak.Burs/öğrenim kredisi müracaatları gibi burs sonuçları da kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden takip ediliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017-2018 burs ücreti ne kadar?

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİH

Geçtiğimiz yıl 12 Ekim tarihinde başvurusu tamamlanan KYK burs başvuru sonuçları, 17 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yılki KYK burs başvuruları ise 16 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yılın açıklama süreci baz alınırsa, bu yıl 21 ila 24 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülüyor.

ÖNCELİK BELGELERİ NELER?

Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),



Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)



Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)



Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)



Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)



Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun "Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.



KYK BURS ÜCRETLERİ BU YIL NE KADAR?

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; lisans ve önlisans bölümünde okuyan üniversite öğrencileri KYK’dan 470 TL alacak. Yüksek lisans yapanlar 940 TL, Doktora yapanlar ise 1410 TL kurum tarafından alacaklar. Son beş yılda burs ücretleri: 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400, 2017 yılında 425 ve 2018 yılında 50 TL zam gelerek 475 TL oldu.



8 MİLYARLIK DESTEK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Haziran 2017 itibarıyla yurtiçi ve yurtdışında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi 396 bin 231 kişiye burs, 1 milyon 223 bin 265 kişiye de öğrenim kredisi ödemesi yapıldığını bildirdi. Bak, yükseköğrenim gören öğrencilere dönem sonu itibarıyla verilen burs miktarının 2 milyar 35 milyon lira, öğrenim kredisi desteğinin de 5 milyar 774 milyon lira olduğunu söyledi.

Öğrenim kredisi ödemeleri konusunda öğrencilerin herhangi bir mağduriyetinin söz konusu olmadığını belirten Bak, öğrencinin aldığı kredi miktarında borçlandığını ifade etti. Bak, "Mezun olup işe yerleşemeyen öğrencilere kredi borçlarını erteleme imkânı verilmektedir" dedi..