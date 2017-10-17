KYK burs başvuruları başladı | KYK burs başvurusu için gerekli belgeler

KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılacak olan başvuruların ardından öğrenciler, KYK burs başvurusu değerlendirmesini birçok bakanlıkla beraber yürütecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın derğelendirmesini bekleyecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılacak? Başvurunun sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, dikkat edilmesi gereken noktalar ve daha fazlası

KYK burs başvuru tarih aralıkları dün itibariyle belli oldu. 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16 – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.



KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

16 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

KYK’nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 24 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.



BİLGİLERE DİKKAT!

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURU BELGELERİ

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi, gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

• Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



KYK 2017- 2018 BURS ÜCRETİ



KYK burs ücretine yönelik açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi. Ağbal, Yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarını 2018'de 425 liradan 470 liraya çıkardıklarını vurgulayan Ağbal, 2002'de 188 bin olan yurt kapasitesini, 2017'de artan standartlarla 619 bine çıkardıklarını anlattı.



Son iki yılda 165 bin öğrenci için ilave yurt imkanı verdiklerine dikkati çeken Ağbal, 2018'de açacakları yeni yurtlarla toplam yurt kapasitesinin 711 bini aşmasını hedeflediklerini, bu çerçevede de yurtlar için bütçeden ayırdıkları kaynağı 2017'ye göre yüzde 22,5 artırarak 13,9 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.