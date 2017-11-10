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    KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihi

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 18:03 | Son Güncelleme:

    KPSS ne zaman yapılacak sorusu yüz binlerce memur olma hayali kuran vatandaş tarafından merak ediliyordu. KPSS sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte, sınav tarihi.

    2018 yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM yeni yıl sınav takvimini açıklamasıyla birlikte KPSS'ye girecek olan adaylar sınav tarihlerini merak ettiler. İşte, KPSS sınav tarihi ve başvuru zamanı.

    KPSS BAŞVURULAR 10-21 MAYIS

    Ayrıca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuru alınacak. 6 Haziran’da bir günlük ek başvuru süresinin ardından, sonuçlar 31 Ağustos’ta açıklanacak. Diğer KPSS oturumlarında başvuru ve sonuç açıklanma tarihi değişmezken KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumuysa 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

    KPSS ne zaman yapılacak İşte KPSS başvuru ve sınav tarihi

    KPSS ne zaman yapılacak İşte KPSS başvuru ve sınav tarihi

    Etiketler: KPSS 2018 , KPSS sınavı , KPSS başvuru
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